Xiaomi запланировала на 29 марта очередную презентацию: ждем смартфоны Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Mi 11 Lite

Xiaomi не устает радовать нас презентациями очередных продуктов. Пару часов назад компания опубликовала анонс, в котором говорится о новом мероприятии, запланированном на 29 марта. Начало — в 13:30 по киевскому времени.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!

We can't wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).

This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf

— Xiaomi (@Xiaomi) March 22, 2021