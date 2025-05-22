«Я сделал достаточно»: Илон Маск отходит от политики

Илон Маск планирует отложить политику в «долгий ящик». Признание об этом он сделал на Катарском экономическом форуме во вторник, 20 мая.

«Я думаю, что сделал достаточно», — сказал Маск во время интервью журналисту Bloomberg Мишалю Хусейну.

Издание The Washington Post уточняет, что Маск не планирует резкого или необратимого прекращения политической активности. На вопрос, планирует ли он тратить меньше на политику из-за негативных последствий для его бизнес-империи, миллиардер ответил:

«Если я увижу причину для политических расходов в будущем, я это сделаю. Сейчас я не вижу причины».

Политическая активность Илона Маска была очень громкой, а расходы на нее — огромными. Ранее он чуть ли не ежедневно бомбардировал интернет постами в X, тратил на политические цели очень много денег, а также до сих пор возглавляет скандальный департамент DOGE в правительстве США.

Маск потратил по меньшей мере $288 млн на избрание Дональда Трампа президентом США, а также на продвижение кандидатов от Республиканской партии на выборах в ноябре. Он принимал активное участие в апрельских выборах в Верховный суд штата Висконсин — и, по словам издания, сделал эту гонку самыми дорогими судебными выборами в истории США. Но кандидат, поддерживавший республиканцев, проиграл. В будущем партия надеялась на финансовую поддержку Маска на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса, но, кажется, этого не будет.

В результате Маск получил большой антирейтинг в обществе и очень противоречивый имидж, который ударил по бизнесу его компаний. В прошлом месяце Tesla сообщила о двузначном падении поставок в первом квартале, а затем — про ошеломляющее падение прибыли на 71%. В Катаре Маск настаивал, что ситуация «уже изменилась к лучшему»:

«Есть также люди, которые покупают это именно потому, что Илон сумасшедший, или как они это воспринимают. Так что да, мы потеряли некоторые продажи слева, но мы получили их справа. Показатели продаж на данный момент сильны, и мы не видим проблем со спросом».

Также Маск традиционным образом обвинил в неудачах «неправильные» СМИ в другом интервью для CNBC в тот же день:

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«К сожалению, я понял, что пропаганда устаревших СМИ очень эффективно заставляет людей верить в то, что не является правдой».

Илон Маск вполне утвердительно и однозначно подтвердил журналистам свое намерение председательствовать в Tesla следующие пять лет. На вопрос, нет ли у него сомнений на этот счет, он ответил: «Нет, я бы умер».