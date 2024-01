Японский лунный зонд SLIM восстановил мощность после посадки вверх дном

Японский аппарат для исследования Луны (SLIM) восстановился после того, как 20 января после посадки на Луну его перевернуло, из-за чего его солнечные батареи расположились в неправильном направлении. В понедельник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило, что связь с космическим аппаратом SLIM была восстановлена, и операции по поиску информации о происхождении Луны возобновились.

JAXA предполагало, что изменение направления солнечного света может позволить подзарядить батарею зонда. Неизвестно, как долго хватит этой энергии — агентство ранее заявляло, что SLIM не был разработан для того, чтобы пережить лунную ночь, которая начнется в четверг, передает The Verge.

Снимки лунной поверхности, сделанные многодиапазонной спектральной камерой SLIM до того, как энергия космического аппарата была отключена, были опубликованы 25 января. Сегодня JAXA обнародовало еще одно изображение скального образования «игрушечный пудель», сфотографированного SLIM.

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG

