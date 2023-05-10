«єВідновлення» в «Дії» — стартовала программа выплат компенсаций на восстановление жилья. monobank и ПриватБанк уже подготовили спецкарты с кэшбеком

В Украине стартовала государственная программа єВідновлення, предназначенная для поддержки тех, чьи дома пострадали из-за вооруженной агрессии рф. Она ориентирована на украинцев, чьи дома получили незначительные повреждения, а не были полностью разрушены в результате боевых действий.

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Компенсация на ремонт жилья будет предоставляться в тех случаях, если оно подлежит восстановлению и еще не отремонтировано. Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д. Максимальная сумма компенсации составляет 200 тыс. грн. Программа єВідновлення распространяется на ремонт квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии. Граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

Для того чтобы приступить к восстановлению жилья как можно быстрее, услуга єВідновлення максимально цифровизирована. Подать заявку на помощь можно в «Дії» в несколько кликов.

Как получить компенсацию по программе єВідновлення

Сначала следует подать уведомление о поврежденном имуществе, если такое уведомление еще не было подано. Это можно сделать на портале или в приложении «Дія», а также через ЦНАП, нотариусов или управление социальной защиты. Далее нужно открыть специализированный счет єВідновлення в одном из банков-участников программы. Открыть карту можно в банковском приложении и в отделении банка. В настоящее время к программе подключены следующие банки: Монобанк, ПриватБанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ. Для своих карт «єВідновлення» Монобанк дополнительно ввел кэшбек в размере 5% на все расходы, а ПриватБанк – сразу 15% за произведенные оплаты. После этого следует подать заявление на компенсацию в «Дію». После подачи заявки специальная комиссия при общине должна принять решение о предоставлении такой помощи. Она должна рассмотреть заявление, провести осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определить сумму, которая будет начислена. Срок рассмотрения заявления и принятие решения о компенсации не должен превышать 30 календарных дней со дня подачи.

После этого гражданин, подавший заявление на компенсацию, получит подтверждение и средства на специализированную карту єВідновлення.

Отмечается, что если у жилья есть совладельцы, они должны согласиться на участие в программе.

Как использовать помощь по программе єВідновлення

Денежные средства можно использовать на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ. При этом потратить средства можно будет только на строительные материалы или услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дія».

Использовать компенсацию можно в течение 1 года с момента ее начисления.

Приоритет по выплатам будет предоставляться:

участникам боевых действий,

людям с инвалидностью в результате войны,

ветеранам войны,

членам семей погибших военных,

мобилизованным,

многодетным семьям,

людям с инвалидностью I и II группы,

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям,

приемным родителям и патронатным воспитателям,

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Подробная информация о программе єВідновлення будет публиковаться на соответствующем сайте.