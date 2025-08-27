Корпус этого ПК с AMD Ryzen AI Max+ 395 является сплошным радиатором

Сторонник компактных ПК и фанат бесшумных, безвентиляторных решений задокументировал создание своего нового проекта. Речь идет о системе Monochrome 2 на базе высокопроизводительного процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo, которая обходится без активной системы охлаждения и работает беззвучно.

Создание пассивной системы началось в конце июня, еще до того, как автор получил процессор и все необходимые компоненты. Как свидетельствуют публикации на форуме, TheJiral заранее проделал много подготовительных работ: обдумывал компоненты, кабели, дополнительное оборудование. В основе Monochrome 2 лежит Framework Desktop — модульный компьютер, который легко адаптировать под собственные нужды.

Корпус как радиатор

Ключевая идея Monochrome 2 — использование корпуса в качестве главного радиатора. Это решение давно известно среди энтузиастов, и именно оно больше всего подходит для компактных систем формата SFF. Панели корпуса в такой конструкции непосредственно контактируют с горячими компонентами, а массивные ребра отводят тепло благодаря естественной конвекции.

Впрочем, за пассивное охлаждение пришлось заплатить компактностью. Если стандартный Framework Desktop имеет объем лишь 4,5 литра, то Monochrome 2 разросся до 7,5 литра. Вес также существенно вырос — корпус вместе с массивными ребрами радиатора весит 4,5 кг.

Одним из первых приобретенных компонентов стала пассивная модульная система питания HDPLEX 250W GaN AIO ATX PSU. Хотя поначалу были опасения, что мощности в 250 Вт может быть маловато, они исчезли после того, как оказалось, что мини-ПК GMKtec EVO-X2 с таким же процессором получил адаптер питания на 230 Вт.

Первый запуск системы на базе материнской платы Framework состоялся несколько дней назад. TheJiral сделал выбор в пользу Linux, установив дистрибутив openSUSE. После нескольких доработок теплового интерфейса и мелких настроек сборка была успешно завершена. Следующий этап — тесты, особенно с учетом теплового режима.

Первые тесты и сравнения

Сравнение с другими системами дать не так просто, но несколько ориентиров есть. Например, у системы Framework Desktop с активным охлаждением результаты Geekbench 6 составляли 2966 баллов в одноядерном тесте и 17574 в многоядерном. Пассивный Monochrome 2 продемонстрировал 3116 и 20785 баллов соответственно. Разница выглядит в пользу новой системы, но стоит учитывать различия ОС и версии бенчмарка.

В игре Cyberpunk 2077 ПК Framework с кулером выдал в среднем 22 к/с в пресете 1080p Ray Tracing Ultra. Пассивная система показала уже 31 к/с, предположительно при том же пресете. Есть предположение, что TheJiral использовал технологию FSR (FidelityFX Super Resolution).

Эти результаты пока не дают полной картины, но можно утверждать: пассивное охлаждение работает надежно. Автор проекта поделился температурными данными: в режиме 100 Вт (Balanced Mode) система стабильно держалась в допустимых пределах. При разгоне до 120 Вт TDP ПК вышел на предел — после 2 часов непрерывной нагрузки температура остановилась на 98,8 °C, что TheJiral назвал «слишком нервным опытом».

Ожидается, что в ближайшие недели появятся новые подробности и тесты в выходной ветви.

Источник: tomshardware