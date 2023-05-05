Интерчейндж раздора. АМКУ выступил против новых законопроектов (9170 и 9171) по регулированию размера межбанковских комиссий

4 мая Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил, что не поддерживает новые законопроекты в части регулирования размера межбанковского комиссионного вознаграждения (интерчейнджа).

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Казалось бы, вопросы интерчейнджа комиссии интерчейндж — комиссии, уплачиваемые банком-эквайром в пользу банка эмитента при осуществлении безналичных расчетов в торгово-сервисной сети закрыли в конце 2021 года, но он до сих пор является предметом споров и время от времени появляются законодательные инициативы по введению регулирования вместо современного рыночного инструментария. Речь идет о свежих законопроектах № 9170 и № 9171, предусматривающих установление предельных ставок интерчейнджа при совершении межбанковских платежных операций с использованием платежной карты и административной ответственности за их превышение.

О чем идет речь

При осуществлении безналичных расчетов в торгово-сервисной сети продавцы платят банку-собственнику терминала комиссию (% от суммы покупки), а банк-эквайер в свою очередь делится частью комиссии с банком-эмитентом карты.

Если помните, еще до полномасштабного вторжения в 2021 году Рада приняла новый закон о платежных услугах, но без нормы о регулировании межбанковских комиссий (ее исключили из финальной версии документа), которая запустила горячую дискуссию между совладельцем Rozetka Владиславом Чечоткиным и соучредителем. В конце концов НБУ, Visa и Mastercard договорились о постепенном снижении комиссии интерчейндж и утвердили график, согласовавший тогда АМКУ (с 26.11.2021 — не более 1,20%; с 01.07.2022 — не более 1,00%; с 01.07.2023 — не более 0,90 %).

В конце ноября 2021 года Mastercard и Visa начали снижать комиссии интерчейндж , monobank снизил процентную ставку на остаток собственных средств (с 1 апреля 2022-го начисление % на остаток вообще прекратилось) и «порезал» кэшбеки, а Rozetka собственную платежную систему так и не запустила. Еще можно напомнить, что Rozetka и другие крупные торговые сети, поддерживавшие снижение банковских комиссий, обещали снизить стоимость товаров для потребителей.

Что хотят изменить

Ключевые изменения, предлагаемые законопроектами № 9170 и № 9171:

Установление предельных размеров интерчейнджа: не выше 0,32% для операций по дебетовой платежной карте и 0,73% с кредитной платежной карты.

Временно, до 1 января 2026 года, ограничить размер интерчейнджа: со дня вступления в силу Закона до 31 декабря 2023 года — 1%, с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года — 0,7%, с 1 января 2025 года по 31 декабря В 2025 году – 0,5%».

Запретить банкам изменять установленные законом предельные размеры интерчейнджа и установить административную ответственность за превышение лимитов.

Позиция АМКУ

Комитет считает, что законодательное регулирование размера интерчейнджа лишит участников рынка услуг платежных систем возможности конкурировать по цене, что негативно повлияет на развитие конкуренции. Это может привести к ряду негативных последствий для клиентов банков — увеличению платы за обслуживание платежных карт, повышению тарифов на другие банковские услуги и т.д. Можно вспомнить, как в свое время ПриватБанк угрожал отключением Apple Pay и Google Pay при законодательном ограничении размера банковской комиссии.

Учитывая положения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и действующий Меморандум между НБУ, Visa и MasterCard, АМКУ не поддерживает Законопроекты № 9170 и № 9171 в части регулирования размера интерчейнджа.

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В итоге

Это далеко не впервые приверженцы идеи законодательного регулирования размера интерчейнджа аргументируют необходимость изменений гармонизацией с законодательством ЕС и положительными изменениями, в частности, потенциальным снижением цен на товары и услуги. Можно вспомнить предварительную оценку НБУ и анализ горького опыта внедренного в 2015 году административного регулирования интерчейнджа в ЕС — если кратко, ничего хорошего из этого не вышло.

Мы считаем, что резкое законодательное ограничение предельного размера комиссии интерчейндж опасно и может иметь негативные последствия для эффективного функционирования платежного рынка Украины. В нашей стране это может привести к остановке развития и, вероятно, сворачиванию pos-терминальной сети, а также увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и сворачиванию программ лояльности (кэшбеки, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте). Призываем парламент и другие государственные органы воздержаться от идеи законодательного ограничения предельного размера комиссии интерчейндж и дать возможность финансовому рынку самостоятельно и демократическими методами решать вопросы стоимости финансовых услуг». из предварительного заявления НБУ от 22 марта 2021 года

В конце концов банковская система Украины вполне заслуженно считается прогрессивной, и как раз здесь Украина во многом опережает США и Европу, где все очень забюрократизировано — с начала вторжения в соцсетях регулярно появлялись истории с мемами и шутками, в которых украинские переселенцы, которые бежали от войны, жаловались на бюрократические преграды и несовершенные банковские/почтовые услуги в ЕС, и в то же время хвалили «Действие», monobank, «Новую почту», etc.