YouTube объявил три принципа ИИ: может существовать как творческий инструмент, но не должен нарушать авторское право

При поддержке исполнителей, авторов песен и продюсеров, а также Universal Music Group, YouTube объявил три принципа взаимодействия на платформе контента, созданного ИИ, и авторского права. К инициативе YouTube AI Music Incubator по изучению возможностей взаимодействия с ИИ присоединились известные исполнители, авторы и правообладатели.

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Группа артистов Universal будет «исследовать, экспериментировать и давать отзывы о музыкальных инструментах и ​​продуктах, связанных с искусственным интеллектом, которые исследует YouTube». Когда будут запущены новые инструменты YouTube для работы с ИИ, художники будут изучать их возможности и помогать сервису формировать дальнейшее взаимодействие с ИИ.

YouTube пока не рассказывает конкретных деталей разработки собственных средств работы с ИИ. Также YouTube будет совершенствовать Content ID в соответствии с развитием этой инициативы.

CEO YouTube Нил Мохан объявил три принципа, которые помогут совмещать возможности творчества ИИ с соблюдением прав музыкантов:

«Принцип №1: искусственный интеллект существует, мы воспринимаем его ответственно вместе с нашими музыкальными партнерами. Поскольку генеративный ИИ открывает новые амбициозные формы творчества, YouTube и наши партнеры в музыкальной индустрии соглашаются развивать нашу долгую историю сотрудничества и ответственно воспринимать эту быстро развивающуюся сферу. Наша цель состоит в том, чтобы сотрудничать с музыкальной индустрией, чтобы расширить возможности творчества таким образом, чтобы усилить наше совместное стремление к ответственным инновациям.

Принцип №2: искусственный интеллект открывает новую эпоху творческого самовыражения, но должен предусматривать надлежащую защиту и открывать возможности для музыкальных партнеров, которые решат принять в этом участие. Мы продолжаем нашу значительную историю защиты творчества на YouTube. В течение многих лет мы инвестировали значительные средства в системы, помогающие сбалансировать интересы владельцев авторских прав с интересами творческого сообщества.

Принцип №3: мы разработали лидирующую в области политику доверия и безопасности относительно контента. Мы будем масштабировать ее, чтобы соответствовать вызовам ИИ. Мы потратили годы, инвестируя в эту политику, которая помогает защитить сообщество YouTube. Мы также применяем эти меры безопасности к контенту, созданному искусственным интеллектом. Генеративные системы ИИ могут усилить вызовы злоупотребления авторским правом, дезинформации, спама и т.д. Но искусственный интеллект можно использовать для идентификации такого содержимого. Мы будем продолжать инвестировать в технологию на основе ИИ, которая поможет нам защитить сообщество зрителей, авторов и исполнителей песен – от идентификации содержимого до разработки и применения систем, обеспечивающих безопасность нашей платформы за кулисами. Мы обязуемся еще больше расширить эту работу».

О взаимодействии Google и Universal 3в деле регулирования творчества ИИ стало известно в начале августа. Достигнутый этап сотрудничества является более конкретным, но далеко не окончательным.

Источники: Variety, The Verge, Neal Mohan, Sir Lucian Grainge