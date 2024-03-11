Новости Софт 11.03.2024 в 14:33 comment views icon

YouTube перестал показывать рекомендации после выхода из аккаунта Google и в режиме инкогнито

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

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Вместо этого пользователям демонстрируют домашнюю страницу без видео и советов к просмотру.

Ранее рекомендации в YouTube демонстрировались даже в анонимном режиме или после выхода из аккаунта Google, однако сейчас пользователям просто показывают домашнюю страницу видеоплатформы с сообщениями «Чтобы начать, воспользуйтесь поиском».

YouTube припинив показувати рекомендації після виходу з акаунту Google та в режимі інкогніто
Рекомендации YouTube в анонимном режиме

Как отмечает Bleeping Computer, который протестировал обновление на разных компьютерах, предложения не появляются даже если предварительно ввести несколько запросов.

Некоторые пользователи, которые очистили историю поиска и просмотров, или вообще отключили настройки истории, пишут на X, что также не видят никаких рекомендаций — даже при входе в систему

Возможно, YouTube таким образом настаивает на активации истории просмотров, однако в компании пока официально не прокомментировали обновление.

Обновление, которое мы заслужили: YouTube разрешил фильтровать видео по цветам

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