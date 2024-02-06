Новости Софт 06.02.2024 в 15:57 comment views icon

Обновление, на которое мы заслужили: YouTube разрешил фильтровать видео по цветам

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Вы ждали (нет) и в конце концов это произошло — YouTube добавил опцию фильтрации ленты, которая позволяет отмечать ролики тремя отдельными цветами: красным, синим и зеленым.

Функция экспериментальная, и только некоторые пользователи заметили окно с сообщением, которое предлагает рассортировать видео в ленте по цветам. В комментарии The Verge пресс-секретарь YouTube подтвердила, что сейчас фильтрация доступна для «выбранных пользователей мобильных устройств Android и iOS», однако не уточнила, когда опция станет широкодоступной и для чего вообще ее вводить.

Оновлення, які ми заслужили: YouTube дозволив фільтрувати відео за кольорами
Скриншоты: 9to5google

Согласованные по цвету результаты отображаются как новый параметр канала, расположенный в верхней части приложения YouTube. Хотя не совсем понятно, каким именно образом видео фильтруются — судя по скриншотам, опция просто пользуется самыми выразительными цветами на главном изображении ролика.

Ранее YouTube отчитался, что количество платных пользователей YouTube Premium и Music увеличилась на 20 млн за год и достигло 100 млн. По сравнению с сентябрем 2021 года — количество подписок выросло вдвое.

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