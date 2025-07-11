Новости Софт 11.07.2025 comment views icon

YouTube разворачивает плеер «как в Apple» и убирает страницу «Тренды»

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Андрій Русанов

Автор сайта

YouTube разворачивает плеер «как в Apple» и убирает страницу «Тренды»

Некоторые зрители сообщают, что YouTube разворачивает дизайн видеоплеера, который напоминает дизайн Liquid Glass от Apple. А «Тренды» / «Популярное», кажется, никому не нужны.

Многие пользователи Reddit пишут о появлении нового интерфейса видеоплеера в течение двух суток, и большинство из них, кажется, недовольны изменением. Привычный интерфейс плеера YouTube почти не менялся в течение десятилетия, а новое изменение кажется радикальным.

Количество сообщений позволяет предположить, что Google внедряет общее изменение, но пока делает это очень  выборочно. Неизвестно, по региональному принципу или как-то еще. Дизайн весьма напоминает Liquid Glass, недавно представленный Apple. Каждая кнопка размещена в отдельном полупрозрачном круглом пузырьке на фоне прозрачной нижней панели интерфейса.

Редизайн также перемещает ползунок громкости в противоположную сторону экрана. Еще в апреле, очевидно, случайные «тестовые» пользователи сообщали, что ползунок изменил горизонтальное расположение на вертикальное. Новый интерфейс пока недоступен источникам, как и автору новости, поэтому что-то добавить или подтвердить сейчас трудно.

Другая новость более официальная: Google объявил о закрытии страницы «Тренды» / «Популярное», ссылаясь на изменения в создании, поиске и потреблении контента на платформе. Речь идет о нескольких неделях для полного закрытия.

Эта функция была введена еще в 2015 году, когда YouTube хватало единого списка вирусных видео для поощрения зрителей. Сейчас пользователи могут узнать о трендах YouTube из разных источников, а вкусы аудитории стали более сегментированными. Сервис заявляет, что за последние пять лет наблюдается значительное падение количества посещений «Трендов». Очень интересно, кто-то до сих пор пользовался страницей, ведь кроме раздражения, субъективно она не вызвала каких-то чувств.

Источники: 95toGoogle, AndroidPolice, Neowin

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