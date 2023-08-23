YouTube обновил видеоплеер на сайте – заметили закругленные углы?

Изменения дизайна будут отображены на сайте YouTube.com в десктопной версии.

По словам пресс-секретаря YouTube Эллисон То обновление распространяется на всех пользователей, хотя пока отображаются не везде.

Закругленные углы сделают дизайн видеосервиса более цельным, поскольку они уже отображаются на миниатюрах. В режиме «театра» видео отображается в обычной форме.

То говорит, что изменения продолжают октябрьские обновления дизайна YouTube, включающие улучшенные цвета и адаптированный фоновый режим, более точный поиск во время перемотки, масштабирование видео и обновленные кнопки.

Ранее YouTube добавил таймер обратного отсчета во всплывающее окно с предупреждением об использовании блокировщиков рекламы – теперь пользователи должны в течение 30-60 секунд определиться, просматривать дальше рекламу или приобрести подписку YouTube Premium.

Источник: The Verge