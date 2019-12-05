YouTube Rewind 2019: Самые популярные видео на YouTube в Украине и мире в 2019 году

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Сегодня компания Google традиционно представила YouTube Rewind 2019 — самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

«В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по самому большому числу лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем наступит 2020 год, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре» — отметили в Google.

В музыке в уходящем году Google продолжал наблюдать межкультурное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире:



В этом году в Google решили также взглянуть не только на то, что пользователи смотрели, но и на то, что им действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди; а больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, исполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо и набравшая более 13 миллионов лайков.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков:



Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube (“Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube”) – около 11 миллионов лайков.

Топ 10 авторских видео, собравших больше всего лайков:



Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом “Зацепила”, а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине:



Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит “Плакала” от популярного украиноязычного канала “Чоткий Паца”. В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году:



В компании также рекомендуют посетить вечером канал YouTube Rewind, чтобы увидеть еще больше самых популярных видео года со всего мира.

P.S. Изучить подборку самых популярных видео за последние 5 лет можно по следующей ссылке.

Источник: Google