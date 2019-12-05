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YouTube Rewind 2019: Самые популярные видео на YouTube в Украине и мире в 2019 году

YouTube Rewind 2019: Самые популярные видео на YouTube в Украине и мире в 2019 году

YouTube Rewind 2019: Самые популярные видео на YouTube в Украине и мире в 2019 году


Сегодня компания Google традиционно представила YouTube Rewind 2019 — самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

«В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по самому большому числу лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем наступит 2020 год, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре» — отметили в Google.

В музыке в уходящем году Google продолжал наблюдать межкультурное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевать глобальную аудиторию.

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире:

  1. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
  2. ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
  3. Anuel AA, KAROL G — Secreto
  4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
  5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
  6. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
  7. Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
  8. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
  9. Billie Eilish — bad guy
  10. Ariana Grande — 7 rings

В этом году в Google решили также взглянуть не только на то, что пользователи смотрели, но и на то, что им действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди; а больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, исполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо и набравшая более 13 миллионов лайков.

Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков:

  1. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
  2. BTS (방탄소년단) ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ Official MV
  3. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
  4. Billie Eilish — bad guy
  5. Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
  6. Ariana Grande — 7 rings
  7. Lil Dicky — Earth (Official Music Video)
  8. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
  9. j-hope ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ MV
  10. Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru

Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube (“Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube”) – около 11 миллионов лайков.

Топ 10 авторских видео, собравших больше всего лайков:

  1. MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube
  2. PewDiePie – Marzia & Felix — Wedding 19.08.2019
  3. whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
  4. Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions
  5. Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas
  6. SethEverman – how to create billie eilish’s «bad guy»
  7. James Charles – No More Lies
  8. Andymation – My BIGGEST Flipbook EVER — The RETURN of Grumpy Cloud
  9. A4 – ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
  10. shane – Conspiracy Theories with Shane Dawson

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом “Зацепила”, а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине:

  1. Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)
  2. Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
  3. Время и Стекло — Дим
  4. Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
  5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
  6. RASA — Пчеловод  | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
  7. GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video
  8. Billie Eilish — bad guy
  9. Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
  10. Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит “Плакала” от популярного украиноязычного канала “Чоткий Паца”. В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.

 Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году:

  1. KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
  2. Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
  3. Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019
  4. Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
  5. Маша и Медведь — 🤸‍♂️ Ура! Скоро каникулы! 🏖️
  6. Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
  7. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
  8. Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019
  9. Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
  10. Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

В компании также рекомендуют посетить вечером канал YouTube Rewind, чтобы увидеть еще больше самых популярных видео года со всего мира.

P.S. Изучить подборку самых популярных видео за последние 5 лет можно по следующей ссылке.

Источник: Google

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