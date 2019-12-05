YouTube Rewind 2019: Самые популярные видео на YouTube в Украине и мире в 2019 году
Сегодня компания Google традиционно представила YouTube Rewind 2019 — самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.
«В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по самому большому числу лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем наступит 2020 год, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре» — отметили в Google.
В музыке в уходящем году Google продолжал наблюдать межкультурное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевать глобальную аудиторию.
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире:
- Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
- ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
- Anuel AA, KAROL G — Secreto
- Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
- Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
- Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
- Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
- BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
- Billie Eilish — bad guy
- Ariana Grande — 7 rings
В этом году в Google решили также взглянуть не только на то, что пользователи смотрели, но и на то, что им действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди; а больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, исполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо и набравшая более 13 миллионов лайков.
Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков:
- Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
- BTS (방탄소년단) ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ Official MV
- BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
- Billie Eilish — bad guy
- Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
- Ariana Grande — 7 rings
- Lil Dicky — Earth (Official Music Video)
- Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
- j-hope ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ MV
- Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube (“Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube”) – около 11 миллионов лайков.
Топ 10 авторских видео, собравших больше всего лайков:
- MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube
- PewDiePie – Marzia & Felix — Wedding 19.08.2019
- whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
- Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions
- Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas
- SethEverman – how to create billie eilish’s «bad guy»
- James Charles – No More Lies
- Andymation – My BIGGEST Flipbook EVER — The RETURN of Grumpy Cloud
- A4 – ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
- shane – Conspiracy Theories with Shane Dawson
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом “Зацепила”, а вся десятка выглядит так:
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине:
- Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)
- Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
- Время и Стекло — Дим
- Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
- RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
- GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video
- Billie Eilish — bad guy
- Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
- Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)
Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то в 2019 лидером стала пародия на хит “Плакала” от популярного украиноязычного канала “Чоткий Паца”. В этом году украинские пользователи отдавали предпочтение комедийному и детскому контенту, а также телесериалам и шоу.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2019 году:
- KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
- Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
- Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019
- Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
- Маша и Медведь — 🤸♂️ Ура! Скоро каникулы! 🏖️
- Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
- ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
- Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019
- Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
- Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019
В компании также рекомендуют посетить вечером канал YouTube Rewind, чтобы увидеть еще больше самых популярных видео года со всего мира.
P.S. Изучить подборку самых популярных видео за последние 5 лет можно по следующей ссылке.
Источник: Google