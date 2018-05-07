YouTube удалил сотни роликов, рекламирующих украинскую компанию EduBirdie, которая продавала рефераты через интернет

Сотни YouTube-каналов вынуждены были удалить часть своих роликов с платформы после того, как проведённое BBC расследование выявило широко распространённую рекламную кампанию сервиса по написанию рефератов для учеников.

На прошлой неделе агентство BBC опубликовало результаты расследования, которое обнаружило что более 250 YouTube-каналов активно рекламировало украинскую компанию EduBirdie. Эта компания предлагала услуги по подготовке рефератов и заявляла, что её помощь будет полезной для «исследования предмета, генерирования исходных данных для дальнейших рассуждений и цитат… перефразирования в соответствии с основными стандартами образования и строгими рекомендациями колледжа/университета относительно плагиата».

Было обнаружено, что реклама EduBirdie встречалась во многих роликах, которые суммарно были просмотрены более 700 млн раз. При этом реклама встречалась на достаточно популярных каналах, которые насчитывали миллионы подписчиков. В спонсорских видео ведущие каналов сообщали зрителям, что EduBirdie – это простой и дешёвый способ содействия в прохождении обучения. В некоторых роликах ведущие каналов утверждают, что если нет желания самостоятельно заниматься выполнение работы, то можно обратиться к профессионалам EduBirdie, которые сами сделают всё необходимое. Соответственно, у пользователей останется больше времени на развлечения, например, видеоигры.

После публикации результатов расследования BBC, сервис YouTube уведомил блогеров об удалении роликов, которые не соответствуют политикам платформы. В BBC отмечают, что продажа рефератов не является чем-то незаконным. В то же время YouTube утверждает, что авторы могут внедрять платную рекламу в свои ролики, но только в том случае, если такая реклама полностью соответствует правилам. А продвижение так называемых «учебных средств помощи», к которым относятся содействие в прохождении тестов и написании рефератов, относится к запрещённым видам рекламы. В результате, с каналов были удалены некоторые ролики, в которых была обнаружена соответствующая запрещённая реклама. По данным BBC, на некоторых каналах было удалено более сотни видео.

Компания Boosta, владеющая компанией EduBirdie, сообщила, что она предоставила полную свободу блогерам в описании и продвижении сервиса, так как авторы каналов лучше знают свою аудиторию и могут донести информацию до неё наиболее эффективным способом.

Источник: The Verge