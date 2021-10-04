YouTube упрощает воспроизведение роликов при переключении между мобильными устройствами и ПК

В YouTube появилась новая функция, которая позволяет быстро и удобно переключаться между смартфоном и компьютером при просмотре видео, обратил внимание 9to5Google. Речь о возможности продолжить просмотр ролика с того же места, где он был прерван.

Если начать просмотр того или иного ролика в приложении YouTube на Android или iOS и прервать воспроизведение, то при запуске сайта YouTube на ПК в нижнем углу откроется мини-плеер с тем же видео. Но вместо привычного отображения названия канала под заголовком появится опция «Продолжить просмотр». Мини-плеер при желании можно будет развернуть на весь экран.

Эта функция непрерывного просмотр также работает для прерванных роликов YouTube на Android TV и, предположительно, на других телевизорах. Похоже, она не работает в обратном направлении. Кроме того, чтобы функция работала, нужно войти в аккаунт YouTube и включить запись истории просмотра.

Функциональность позволяет быстрее открыть недосмотренный ролик, чем возвращаться к просмотру страницы «Библиотека» и проверять раздел «История» или добавлять вручную в список «Посмотреть позже». Эта возможность непрерывного просмотра чем-то напоминает возможность видеть «Вкладки с других устройств» в Chrome.

Пока функция доступна в рамках бета-теста ограниченному числу подписчиков YouTube Premium.