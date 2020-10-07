Подписчики YouTube Premium теперь могут раньше других опробовать и протестировать новые экспериментальные функции сервиса

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Сервис YouTube внёс изменения в процесс тестирования новых функций. Теперь подписчики YouTube Premium также смогут получать доступ к экспериментальным возможностям, которые ещё находятся на этапе разработки. Ранее такие функции тестировались с привлечением пользователей, которые выбирались случайным образом для проведения бета-теста.

В настоящее время для тестирования подписчиками YouTube Premium доступны следующие новые функции и возможности:

Просмотр видео со звуком на главном экране YouTube на iOS-устройствах с возможностью переходить к нужным моментам роликов;

Голосовой поиск видео на сайте YouTube при работе на компьютере (только в браузере Chrome);

Фильтрация видео по темам на дополнительных языках. Пользователи могут установить фильтры тем на испанском, французском и португальском языках.

Срок тестирования этих функций ограничен по времени. Первые две из них можно опробовать до 20 октября, а функцию фильтрации на дополнительных языках – до 27 октября.

Напомним, помимо возможности раньше других опробовать новые функции подписка YouTube Premium предлагает возможность пользоваться сервисом без просмотра рекламы, запускать фоновое и офлайн воспроизведение, получать доступ к YouTube Music. Стоимость подписки YouTube Premium для украинских пользователей составляет 99 грн в месяц.

Источник: The Verge