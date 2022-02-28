YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні
YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні — відсьогодні недоступні: «Первый канал», «Россия 24» і «Россия 1», TASS, «РИА Новости», РБК, «Телеканал Звезда» і ще низка каналів.
Рівно два дні тому Михайло Федоров закликав адміністрацію відеосервісу YouTube, що належить Google, відреагувати та заблокувати пропагандистські російські ЗМІ, які називаюсь українських захисників «нациками та наркоманами». І ось сьогодні це сталося.
Будемо сповідатися, що інші світові технологічні компанії за прикладом YouTube підтримають Україну та доєднаються до повної ізоляції РФ через агресію та геноцид українського народу.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Apple, Google, Meta та Netflix з проханням бойкотувати РФ через війну проти України [Доповнено: міністр також попросив допомоги у Ілона Маска]