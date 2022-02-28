YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні — відсьогодні недоступні: «Первый канал», «Россия 24» і «Россия 1», TASS, «РИА Новости», РБК, «Телеканал Звезда» і ще низка каналів.

Рівно два дні тому Михайло Федоров закликав адміністрацію відеосервісу YouTube, що належить Google, відреагувати та заблокувати пропагандистські російські ЗМІ, які називаюсь українських захисників «‎‎нациками та наркоманами». І ось сьогодні це сталося.

Будемо сповідатися, що інші світові технологічні компанії за прикладом YouTube підтримають Україну та доєднаються до повної ізоляції РФ через агресію та геноцид українського народу.