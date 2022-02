Очільник Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Apple, Google, Meta та Netflix з проханням бойкотувати РФ через війну проти України

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до провідних американських IT-компаній з проханням відреагувати на ганебний та відступний напад РФ на Україну та припинити надавати послуги російським громадянам. Відповідні офіційні листи двома мовами (українською та англійською) надіслані Apple, Google, Meta та Netflix (копії — нижче).

У зверненні до Apple та Google міністр просить підтримати пакет санкцій уряду США та заборонити роботу свої магазинів застосунків на території РФ. Окрім того, Михайло Федоров закликає адміністрацію відеосервісу YouTube, що належить Google, відреагувати та заблокувати пропагандистські російські ЗМІ, які називаюсь українських захисників «‎‎нациками та наркоманами» (25 лютого лідер окупаційних сил РФ Володимир Путін у новому зверненні закликав український уряд, цитуємо, «взяти владу у свої руки!» тому що так «їм з нами буде легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів»), брешуть та пропагують війну. Звернувся очільник Мінцифри також до Meta щодо блокування Facebook та Instagram, і Netflix щодо блокування сервісу у РФ.

За словами міністра, мета — не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного та притомного населення — ваш «кривавий цар» веде вас в небуття — змінюйте це вже зараз!

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.

