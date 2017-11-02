YouTube запускает в Украине кампанию Voice4Good c популярными украинскими влоггерами в поддержку позитивного диалога в сети

Сегодня, 2 ноября 2017 года, компания Google объявила о запуске кампании Voice4Good, основной целью которой является желание подчеркнуть, что YouTube ‒ это площадка, где можно воплотить свои идеи, завязать интересную дискуссию, пообщаться с единомышленниками, получить самую разную полезную информацию, а не место для негатива.

По данным исследования Google, авторы YouTube-каналов вызывают у молодежи, проводящей много времени за просмотром онлайн-видео, гораздо больший интерес, чем “обычные” знаменитости из мира шоу-бизнеса, музыки, спорта и т.д. Так, в сравнении с видеоклипами знаменитостей из традиционного шоу-бизнеса, 25 самых популярных в мире авторов YouTube получают в 3 раза больше просмотров, в 2 раза больше взаимодействий и в 2 раза больше комментариев.

“Главная цель YouTube – дать каждому возможность узнать больше о мире вокруг и выразить себя. Мы убеждены, что мир станет лучше, если каждый сможет делиться своими мыслями, и все будут прислушиваться друг к другу. И об этом говорят наши основные ценности, включая возможность высказываться, получать информацию, заявить о себе и найти свое сообщество” – отметили в Google Украина.

Именно поэтому в Google решили привлечь к проекту популярных украинских влоггеров, которые расскажут в своих видео, как бороться с негативом в комментариях и жизни, поделятся своим опытом, как отличить буллинг от конструктивной критики, и как не опустить руки начинающему ютуберу и продолжать заниматься любимым делом.

Акцию первыми поддержали teen-группа Open Kids (более 1,2 миллиона подписчиков), Андрей Немодрук из комедийного YouTube-канала ND Production (более 1,5 миллионов подписчиков), топовый влоггер JackBelozerov (более 1,5 миллиона подписчиков) и автор успешного DIY-канала Nata Lime (более 650 тысяч подписчиков).

В рамках кампании топ-блогеры будут делиться личным опытом противодействия нападкам в сети, расскажут о своем пути к популярности на YouTube и дадут советы начинающим ютуберам. Серия роликов с их советами и личными историями совсем скоро появится в Интернете.

Компания Google Украина также призывает всех пользователей присоединиться к программе и поделиться своими историями и советами в видео и в комментариях с хэштегом #Voice4Good.

Источник: Google Украина