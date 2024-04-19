Искусственный интеллект бесполезен? Он может приготовить стейк на гриле Brisk It’s Origin по индивидуальному вкусу

Умный гриль Brisk It’s Origin использует генеративный искусственный интеллект в качестве помощника в приготовлении стейков. Это тот ассистент, который не уснет или не будет навеселе, чтобы сжечь мясо.

Конструкция обеспечивает автоматическое регулирование температуры с помощью тепловых датчиков и регулятора. Нужно установить температуру, и гриль будет управлять топливом, чтобы ваша еда готовилась при стабильной температуре без каких-либо манипуляций.

Гриль имеет выбор предварительных настроек, поэтому можно нажать кнопку и оставить его делать свое дело. Умный гриль может узнать о личных предпочтениях пользователя и создавать то, что компания называет «сюрпризами» в приготовлении (остается надеяться, что приятными). Также можно самостоятельно управлять грилем. Он имеет приложение для управления, поэтому не надо вставать и подходить к устройству.

Brisk It’s Origin работает на древесных пеллетах и придает блюдам настоящий привкус дыма. Гриль Origin-580 достаточно большой, чтобы вместить четырех кур, пять кусков ребрышек или четыре свиных окорока, также есть больший вариант Origin-940, который накормит большую компанию. Производитель Brisk впоследствии обещает больше функций ИИ, обновления устройства доступны из облака. Модель 580 стоит $849, а со скидкой доступна за $699.

Это не единственный умный гриль, который использует искусственный интеллект. Компания Seer Grills получила награду за инновации на нынешнем CES за свой гриль Perfecta на основе искусственного интеллекта. Он немного меньше похож на гриль, больше на футуристическую мультиварку, которая работает на электричестве и газе.

Источник: TechRadar