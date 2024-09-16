Правоохранители Италии конфисковали контрафактные ретро-консоли с пиратскими видеоиграми общей стоимостью почти 50 миллионов евро, которые нелегально импортировали из Китая.
Полиция обнаружила, что поддельные устройства не соответствовали техническим и безопасным стандартам Европейского Союза.
Среди изъятых товаров нашли имитации классических консолей от Nintendo, Sega и Atari. На них установили пиратские версии популярных игр 80-х и 90-х годов, в частности Super Mario Bros. и Street Fighter.
По результатам операции полиция задержала девять итальянцев, которым предъявили обвинения в торговле контрафактными товарами. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до восьми лет заключения. Полиция сообщила, «все изъятые поддельные игры уничтожили».
Руководитель подразделения по борьбе с экономическими преступлениями финансовой полиции Турина Алессандро Ланджелла сказал:
«Мы изъяли примерно 12 000 консолей, на которых нелегально хранилось более 47 миллионов пиратских видеоигр. Их ориентировочная стоимость превышает 47,5 миллионов евро».
По его словам, эта сумма охватывает стоимость консолей и сотен лицензий на пиратские программы.
В последние годы ретро-игры стали прибыльным бизнесом. Классические игры и консоли часто продают за сотни или даже тысячи долларов. Эта тенденция привела к росту спроса на ретро-продукцию, что создало благоприятные условия для мошенников.
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Источник: videogameschronicle
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