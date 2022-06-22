Южная Корея впервые успешно запустила ракету-носитель собственной разработки KSLV-2

Южная Корея провела успешный старт ракеты собственной разработки под названием KSLV-2. В рамках второго запуска ракета смогла впервые успешно вывести спутники на орбиту. Через 14 минут после отделения от ракеты и через 42 минуты после старта тестовый спутник передал первые сигналы на наземную станцию. В ближайшие дни спутник должен развернуть ещё 4 спутника меньшего размера, разработанные корейскими университетами.

Запуск трёхступенчатой 47,2-метровой ракеты KSLV-2 произвели из Космического центра Наро 21 июня в 3:00 по восточному стандартному времени (10:00 по Киевскому времени). В 3:02, как и планировалось, произошло отделение первой ступени, оснащённой группой из четырёх двигателей KRE-075. Отделение обтекателя полезной нагрузки произошло примерно через одну минуту сорок секунд, а разгонный блок второй ступени с одним двигателем KRE-075 отделился в 3:04. Третья ступень с двигателем KRE-007 вывела полезную нагрузку на заданную орбиту Земли. В 3:14 утра на высоте 700 км над Землей при орбитальной скорости 7,5 км/с был запущен испытательный спутник.

В ходе первого полёта в прошлом году ракета KSLV-2 достигла заданной высоты, но двигатель третьей ступени отключился на 46 секунд раньше. В результате 1500-килограммовый макет полезной нагрузки не достиг нужной скорости для выхода на орбиту и упал на Землю к югу от Австралии. В результате разбирательства выяснилось, что причиной преждевременной остановки двигателя стали неправильно закреплённые гелиевые баки внутри верхней ступени. Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI), устранил недостаток, усилив конструкцию крепления баков с гелием.

Второй пуск KSLV-2 изначально был запланирован на 15 июня, а резервный пуск — с 16 по 23 июня. Однако из-за сильного ветра пуск был отложен на следующий день. 16 июня запуск снова отложили, так как во время последней предстартовой проверки на стартовой площадке инженеры обнаружили проблему с датчиком внутри бака с окислителем ускорителя первой ступени ракеты.

Разработка собственной ракеты KSLV-2 обошлась Южной Корее примерно в $1,6 млрд. Предыдущую двухступенчатую ракету KSLV-1, созданную в основном на российском оборудовании, преследовали постоянные переносы и неудачи. Ракета KSLV-1 достигла желаемой высоты во время первого испытания в 2009 году, но не смогла вывести спутник на орбиту, а затем взорвалась вскоре после взлета во время второго испытания в 2010 году. Лишь в 2013 году удалось успешно запустить ракету KSLV-1. В дальнейшем Южная Корея сосредоточилась на создании собственной ракеты KSLV-2.

В рамках дальнейшего развития своей космической программы Южная Корея намерена произвести ещё 4 запуска ракеты KSLV-2 к 2027 году. А к 2030 году планируется запуск первого в стране роботизированного лунного посадочного модуля на ракете собственной разработки.

Источник: spacenews