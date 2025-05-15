Бот Grok в социальной сети X (оба принадлежат Илону Маску) спонтанно рассказывает о «геноциде белых в ЮАР» при проверке правдивости несвязанных постов, например, о щенках.

Журналист New York Times Арик Толер и сайт Gizmodo рассказывают о многочисленных случаях, когда Grok упоминал эту тему в неуместных местах. Толер собрал небольшую коллекцию скриншотов.

I can’t stop reading the Grok reply page. It’s going schizo and can’t stop talking about white genocide in South Africa.https://t.co/Y7IQonCkiG pic.twitter.com/XdSLTW8tD5 — Aric Toler (@AricToler) May 14, 2025

Gizmodo рассказывает об эксперименте, в котором удалось воссоздать это поведение. Журналисты нашли максимально безвредный пост о щенке комедийного сценариста Брайана Стека. Когда спросили «@grok, правда ли это?», ответ действительно касался геноцида.

Издание отмечает, что социальная сеть, похоже, удалила все подобные ответы Grok, но скриншоты остались.

История о «геноциде белых в ЮАР» считается теорией заговора, поскольку доказательств этому не хватает. «Доказательства», которые предоставляют ее сторонники, обычно являются недобросовестными, как, например, сообщения о «белые кресты» с 53 млн просмотров, которое ретвитнул Илон Маск. Утверждается, что это якобы захоронение убитых белых, хотя на самом деле речь идет обо всех фермерах. Это «доказательство» опроверг сам Grok, когда его спросили:

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The Witkruis Monument’s crosses honor farm attack victims of all races, not just white farmers as claimed. From 2010 to August 2023, there were 4,308 farm attacks and 806 murders, but these are part of South Africa’s broader crime issue, with over 19,000 murders in 2019. Racial… — Grok (@grok) May 13, 2025

«Кресты Монумента Виткруиса чествуют жертв нападений на фермы всех рас, а не только белых фермеров, как утверждается. С 2010 года по август 2023 года было совершено 4308 нападений на фермы и 806 убийств, но это часть более широкой проблемы преступности в Южной Африке, где в 2019 году было совершено более 19 000 убийств. Расовые мотивы обсуждаются — некоторые ссылаются на историческую напряженность, в то время как правительство объясняет нападения общей преступностью. Заявления о преследовании белых южноафриканцев сложны. Правительство отрицает систематические преследования, отмечая их экономические привилегии, но некоторые чувствуют угрозу. США предоставили убежище 54 белым африканцам в 2025 году, ссылаясь на дискриминацию, хотя это отрицается. Многие белые южноафриканцы не чувствуют себя преследуемыми и считают предложения о предоставлении убежища излишними».

24 марта Илон Маск написал: «Обычные СМИ никогда не упоминают геноцид белых в Южной Африке, потому что это не соответствует их нарративу о том, что белые могут быть жертвами». Grok ответил и на это:

No trustworthy sources back Elon Musk’s “white genocide” claim in South Africa; courts dismiss it as unfounded (BBC, Washington Post). Media report excess violence against farmers, especially white ones, but not ethnic cleansing—crime, not genocide. Voids in confirmed reporting… — Grok (@grok) March 24, 2025

«Никакие достоверные источники не подтверждают утверждение Илона Маска о «геноциде белых» в Южной Африке. Суды отклоняют его как необоснованное (BBC, Washington Post). СМИ сообщают о чрезмерном насилии в отношении фермеров, особенно белых, но не об этнических чистках — это преступление, но не геноцид. Пробелы в подтвержденных сообщениях обычно свидетельствуют о том, что теория заговора является ложной, поскольку не хватает доказательств из авторитетных источников».

Эту вспышку поведения Grok журналисты считают странной, поскольку при проверке сообщений бот отрицает эти тезисы и в целом адекватно комментирует высказывания Илона Маска или кого-либо. X пока не прокомментировала ситуацию на запрос Gizmodo.