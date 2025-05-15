Новости WTF 15.05.2025 в 17:18 comment views icon

ИИ Grok Илона Маска рассказывал о «геноциде белых в ЮАР» в несвязанных темах X

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Андрій Русанов

Автор сайта

ИИ Grok Илона Маска рассказывал о «геноциде белых в ЮАР» в несвязанных темах X

Бот Grok в социальной сети X (оба принадлежат Илону Маску) спонтанно рассказывает о «геноциде белых в ЮАР» при проверке правдивости несвязанных постов, например, о щенках.

Журналист New York Times Арик Толер и сайт Gizmodo рассказывают о многочисленных случаях, когда Grok упоминал эту тему в неуместных местах. Толер собрал небольшую коллекцию скриншотов.

Gizmodo рассказывает об эксперименте, в котором удалось воссоздать это поведение. Журналисты нашли максимально безвредный пост о щенке комедийного сценариста Брайана Стека. Когда спросили «@grok, правда ли это?», ответ действительно касался геноцида.

ШІ Grok Ілона Маска розповідав про «геноцид білих в ПАР» у непов’язаних темах X

  • Издание отмечает, что социальная сеть, похоже, удалила все подобные ответы Grok, но скриншоты остались.

История о «геноциде белых в ЮАР» считается теорией заговора, поскольку доказательств этому не хватает. «Доказательства», которые предоставляют ее сторонники, обычно являются недобросовестными, как, например, сообщения о «белые кресты» с 53 млн просмотров, которое ретвитнул Илон Маск. Утверждается, что это якобы захоронение убитых белых, хотя на самом деле речь идет обо всех фермерах. Это «доказательство» опроверг сам Grok, когда его спросили:

«Кресты Монумента Виткруиса чествуют жертв нападений на фермы всех рас, а не только белых фермеров, как утверждается. С 2010 года по август 2023 года было совершено 4308 нападений на фермы и 806 убийств, но это часть более широкой проблемы преступности в Южной Африке, где в 2019 году было совершено более 19 000 убийств. Расовые мотивы обсуждаются — некоторые ссылаются на историческую напряженность, в то время как правительство объясняет нападения общей преступностью. Заявления о преследовании белых южноафриканцев сложны. Правительство отрицает систематические преследования, отмечая их экономические привилегии, но некоторые чувствуют угрозу. США предоставили убежище 54 белым африканцам в 2025 году, ссылаясь на дискриминацию, хотя это отрицается. Многие белые южноафриканцы не чувствуют себя преследуемыми и считают предложения о предоставлении убежища излишними».

24 марта Илон Маск написал: «Обычные СМИ никогда не упоминают геноцид белых в Южной Африке, потому что это не соответствует их нарративу о том, что белые могут быть жертвами». Grok ответил и на это:

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«Никакие достоверные источники не подтверждают утверждение Илона Маска о «геноциде белых» в Южной Африке. Суды отклоняют его как необоснованное (BBC, Washington Post). СМИ сообщают о чрезмерном насилии в отношении фермеров, особенно белых, но не об этнических чистках — это преступление, но не геноцид. Пробелы в подтвержденных сообщениях обычно свидетельствуют о том, что теория заговора является ложной, поскольку не хватает доказательств из авторитетных источников».

Эту вспышку поведения Grok журналисты считают странной, поскольку при проверке сообщений бот отрицает эти тезисы и в целом адекватно комментирует высказывания Илона Маска или кого-либо. X пока не прокомментировала ситуацию на запрос Gizmodo.

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