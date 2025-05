Бот Grok в социальной сети X (оба принадлежат Илону Маску) спонтанно рассказывает о «геноциде белых в ЮАР» при проверке правдивости несвязанных постов, например, о щенках.

Журналист New York Times Арик Толер и сайт Gizmodo рассказывают о многочисленных случаях, когда Grok упоминал эту тему в неуместных местах. Толер собрал небольшую коллекцию скриншотов.

Gizmodo рассказывает об эксперименте, в котором удалось воссоздать это поведение. Журналисты нашли максимально безвредный пост о щенке комедийного сценариста Брайана Стека. Когда спросили «@grok, правда ли это?», ответ действительно касался геноцида.

История о «геноциде белых в ЮАР» считается теорией заговора, поскольку доказательств этому не хватает. «Доказательства», которые предоставляют ее сторонники, обычно являются недобросовестными, как, например, сообщения о «белые кресты» с 53 млн просмотров, которое ретвитнул Илон Маск. Утверждается, что это якобы захоронение убитых белых, хотя на самом деле речь идет обо всех фермерах. Это «доказательство» опроверг сам Grok, когда его спросили:

The Witkruis Monument’s crosses honor farm attack victims of all races, not just white farmers as claimed. From 2010 to August 2023, there were 4,308 farm attacks and 806 murders, but these are part of South Africa’s broader crime issue, with over 19,000 murders in 2019. Racial…

