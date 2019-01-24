З 26 по 30 січня в україномовному розділі Вікіпедії відбудеться Вікімарафон, присвячений 15-річчю української Вікіпедії

30 січня 2019 року українська Вікіпедія святкуватиме 15-річчя від часу створення першої статті. З цієї нагоди Громадська організація «Вікімедіа Україна» оголосила проведення Вікімарафону з написання нових статей до української Вікіпедії, який триватиме з 26 по 30 січня 2019 року.

Участь у Вікімарафоні може взяти кожен охочий: для цього слід написати нову статтю на будь-яку тему до української Вікіпедії або до іншомовних розділів Вікіпедії про Україну, зокрема кримськотатарською та англійською мовами, які свій день народження також святкують у січні.

Для участі слід мати обліковий запис у Вікіпедії, для цього потрібно зареєструватися у ній. Всі статті мають відповідати критеріям значимості, базуватися на підставі авторитетних джерел та посилатись на них, не порушувати авторське право, а також дотримуватись нейтральної точки зору й не містити оригінальних досліджень.

Для тих, хто не може визначитися чи знайти тему для статті, у Вікіпедії укладено спеціальні списки «червоних посилань» – статей, яких поки що бракує в онлайн-енциклопедії. Для участі в акції також не обов’язково писати статтю саме в дні проведення Вікімарафону: її текст можна підготувати заздалегідь, а вже під час акції опублікувати статтю у Вікіпедії.

Найактивніші учасники акції зможуть отримати сувеніри з логотипом Вікіпедії від організаторів поштою або під час вікізустрічей, що відбудуться по всій Україні. На таких заходах учасники поспілкуються із досвідченими дописувачами онлайн-енциклопедії, дізнаються більше про основні її правила, а також навчаться редагувати Вікіпедію. Про час та місце зустрічей можна дізнатися на сторінці Вікімарафону wikimarathon. org.ua.

Нагадаємо, що перша акція з написання статей якомога більшою кількістю україномовних користувачів відбулася 27 квітня 2014 року і була присвячена пам’яті Ігоря Костенка, Героя України, редактора Вікіпедії, який загинув 20 лютого 2014 року під час розстрілу активістів Євромайдану на вулиці Інститутській у Києві. Ігор Костенко одним з перших розвивав і прагнув реалізувати ідею такої акції. З 2015 року Вікімарафон щорічно проводиться до Дня народження української Вікіпедії.

Джерело: Вікіпедія, Facebook