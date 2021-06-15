З сьогоднішнього дня в Україні починають діяти нові правила розмитнення автомобілів з європейськими номерами («євроблях»)





З сьогоднішнього дня, 15 червня 2021 року, в Україні починають діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією («євроблях»). Нові правила почали діяти через місяць з дня набрання чинності закону, що сталося 15 травня, після підписання президентом та публікації в «Урядовому Кур’єрі».

Ухвалені Верховною Радою 15 квітня 2021 року закони тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п’яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку. Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро (детально формула розрахунку акцизу розбирається за наступним посиланням). Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом. За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам «Євро-2» й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів України планує запустити спрощене розмитнення автомобілів через застосунок «Дія». У той же час Офіс простих рішень та результатів вже виклав онлайн-калькулятор розмитнення автомобілів в Україні.

Джерело: ЕП