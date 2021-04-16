Верховна Рада України підтримала тимчасове пільгове розмитнення «євроблях», ввезених в країну до 31 грудня 2020 року





На черговому засіданні депутати Верховної Ради ухвалили закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів, які встановлюють пільговий період для розмитнення старих автомобілів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року. За відповідні законопроєкти №4643-д та №4644-д схвально проголосували 235 та 237 народних депутатів відповідно.

Таким чином тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності, митне оформлення «євроблях» буде проводитись без врахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита, а базою оподаткування ПДВ стане виключно акцизний податок. Сума акцизного податку буде визначатися платником податку за ставкою, яка залежить від віку транспортного засобу, об’єму двигуна та типу палива. Також ці зміни зобов’язують Кабінет Міністрів України ініціювати на міжнародному рівні врегулювання питання дистанційного зняття з обліку (реєстрації) транспортних засобів у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

За новою процедурою для бензинового автомобіля віком від 5 до 9 років і обсягом двигуна 2000 куб см ставка акцизного податку становитиме 500 євро. Максимальна ставка податку для дизельного автомобіля віком старше 15 років і обсягом двигуна 5000 куб см становитиме 2750 євро.

Формула для розрахунку акцизного податку виглядає наступним чином:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе,

де Ставка базова — ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення транспортного засобу, до року визначення ставки податку та становить:

0 евро — якщо кількість років, що минула з року виготовлення транспортного засобу становить 0-9 років;

25 евро — 10 років;

50 евро — 11 років;

75 евро — 12 років;

100 евро — 13 років;

125 евро — 14 років;

150 евро — 15 і більше років.

Vе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів (включно);

0,35 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів (включно);

0,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’єм двигуна внутрішнього згоряння понад 5000 куб. сантиметрів.

Fе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що становить:

для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 0,0 євро;

для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 100,0 євро;

для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електричним двигуном (одним чи кількома) — 0,0 євро.

Дія такого положення не повинна поширюватися на транспортні засоби, якщо вони не відповідають екологічним нормам «ЄВРО-2» і вище та/або мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Також протягом 180 днів з дня набрання чинності законопроекту щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України, митне оформлення транспортних засобів, що були у використанні, ввезених на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року та поміщених в митні режими тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію за умови сплати належних митних платежів із дотриманням особливостей закону.

Протягом 180 днів фізична особа, відповідальна за дотримання строків та умов митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, має право вивезти за межі митної території України транспортний засіб, що був у використанні, та щодо якого не дотримані строки та умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, за умови добровільної сплати до державного бюджету коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн), протягом 7 календарних днів з моменту такої сплати.

Вивезення транспортного засобу з дотриманням вищезазначених умов, звільняє фізичних осіб від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 Кодексу.

Джерело: ВРУ (1, 2)