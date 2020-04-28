За 15 минут до 50%. Qualcomm представила быструю зарядку Quick Charge 3+ для массовых смартфонов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Нынешнее поколение фирменной технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ дебютировало еще в 2017 году. Вчера Qualcomm представила новую технологию под названием… Quick Charge 3+.

Если коротко, Quick Charge 3+ — это Quick Charge 4+ для более доступных смартфонов. Она обеспечивает аналогичную скорость зарядки по кабелю с коннектором USB Type-A. И в этом заключается ее главное отличие от уже хорошо знакомой Quick Charge 4+, которая совместима с кабелями с разъемами USB Type-C и протоколом USB Power Delivery.

Как отмечалось выше, Quick Charge 3+ по скорости зарядки не уступает Quick Charge 4+ — зарядка от 0 до 50% будет осуществляться за 15 минут. По сравнению с предыдущими поколениями новый стандарт на 35% быстрее и на 9 °С «холоднее». Также для Quick Charge 3+ заявлена совместимость со стандартными кабелями и аксессуарами, поддерживающими масштабируемое напряжение с шагом 20 мВ. Кроме того, стандарт Quick Charge 3+ обратно совместим с технологиями Quick Charge предыдущего поколения.

Первыми SoC с поддержкой Quick Charge 3+ являются среднеуровневые SoC Snapdragon 765 и 765G. В то же время первым смартфоном с поддержкой нового стандарта быстрой зарядки станет Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, который должен стать глобальной версией представленного вчера в Китае Mi 10 Youth Edition.

Источник: Qualcomm