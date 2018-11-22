«За комментарий в Facebook – в тюрьму». В Раду внесли законопроект, вводящий уголовную ответственность за клевету в интернете

В начале этого года мы рассказывали, что Германия приняла один из самых репрессивных законов против интернета. Есть вероятность, что Украина может принять схожий. На этой неделе группа депутатов от БПП внесла в Раду законопроект №9306, который вводит уголовную ответственность за клевету в публичном пространстве, в том числе – в интернете. На весьма спорную инициативу обратил внимание ресурс AIN.

Авторы законопроекта заверяют, что это – справедливый способ предотвращения распространения СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство конкретного человека или подрывающих его репутацию. При этом эксперты отмечают, что документ противоречит европейской направленности Украины и может привести к жесткой цензуре интернет-изданий и судам за простые комментарии с критикой политиков в Facebook.

В нынешнем виде законопроект предполагает закрепление в Уголовном кодексе ответственности за клевету с видами наказания вплоть до ограничения свободы сроком на 2 года. Если же такая информация распространяется «путем публичного освещения в произведениях, СМИ или в сети интернет», то ответственному лицу грозит ограничение свободы сроком до 5 лет. Наконец, в самых крайний случаях (особо тяжких) по этой статье могут дать до трех лет тюрьмы.

В пояснительной записке инициаторы приводят в пример США и ряд европейский стран, где за клевету предусмотрена не только административная, но уголовная ответственности. Но самое интересное в этой записке другое. Депутаты ставят в пример распространения СМИ клеветы недавний трагический случай с общественной активисткой Екатериной Гандзюк. Собственно, только по этому уже можно судить об истинных мотивах защитников справедливости.

Что касается ответственности за лайки и комментарии в соцсетях, ресурс AIN уточнил этот момент у Виты Володовской, юриста общественной организации «Лабораторія цифрової безпеки», которая в том числе анализирует ситуацию со свободой слова в украинском интернете.

По словам юриста, в случае принятия законопроекта привлекать за лайки к ответственности, скорее всего, не будут, поскольку в тексте четко говорится о распространении информации, а вот за комментарии – вполне могут. Если лицо посчитает, что пост на Facebook или комментарий под ним порочат его честь, оно может инициировать уголовное производство. По сути, введение уголовной ответственности за клевету открывает широкие возможности для злоупотребления этим механизмом, особенно с нашей судебной системой. Как отмечает AIN, распространение журналистами информации о возможных связях чиновника из Минобороны или СБУ с РФ может расцениваться как государственная измена и грозить лишением свободы на три года.

Остается добавить, что уголовная ответственность за клевету в Украине была отменена с 2001 года и сейчас за распространение такой информации предусмотрена только гражданская ответственность и административная для случаев, связанных с недобросовестной конкуренцией.

Источник: rada.gov.ua и AIN