За оскорбления — ответишь! В Украине вынесли первый штраф за травлю учителя

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Примерно месяц назад в Украине вынесли первое постановление о штрафе по делу о буллинге. Тогда суд Борисполя оштрафовал родителей виновной несовершеннолетней за ее противоправные действия в отношении сверстницы. На днях стало известно об очередном выписанном штрафе за буллинг, соответствующее решение вынес Нетешинский городской суд. Это дело примечательно тем, что это первый известный случай, когда пострадавшим выступил не ученик, а учитель.

«Булером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим — его учитель. Буллинг проявлялся в систематических оскорблениях и психологическому давлению со стороны ученика», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Хмельницкой области.

Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд обязал мать несовершеннолетнего оплатить штраф в размере 850 гривен.

Таким образом, сейчас можно констатировать, что новый закон о противодействии буллингу в учебных заведениях работает в обе стороны — он в равной степени защищает учащихся и учителей.

Источник: Нацполиция Хмельницкой области