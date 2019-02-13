В Украине вынесли первое решение о штрафе по новому закону о противодействии буллингу в учебных заведениях. Ученица Бориспольской школы опубликовала непристойные фото в Instagram

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На прошлой неделе украинский суд вынес решение о штрафе за буллинг. Это первый известный случай наказания по новому закону. Копия решения, вынесенного судьей Бориспольского городсокого районного суда Киевской области Кабанячим Ю.В. в рамках разбирательства, есть в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в конце прошлого месяца в Бориспольской школе №7. Как следует из текста обосновывающей части постановления, одна несовершеннолетняя девушка, чьё имя не раскрывается, совершила «действия психологического и сексуального насилия с применением средств электронных коммуникаций» (такие действия как раз подпадают под определение нового понятия буллинг) в отношении второй несовершеннолетней девушки. Очевидно, что речь об ученицах Бориспольской школы №7. В постановлении есть одно предположение, которое ясно передает суть конфликта. Как сообщается, первая загрузила в социальную сеть Instagram некие непристойные фото, способные навредить психическому здоровью второй. Были ли это фото с участием потерпевшей, или просто снимки из интернета, не уточняется. В постановлении есть весьма занимательная опечатка — вместо буллинга указывается боулинг.

В ходе слушаний по делу мать девочки, выступающая ответчиком, поскольку обвиняемая является несовершеннолетней, признала вину и попросила суд о снисходительности в вынесении решения. В итоге судья присудил штраф в размере 850 грн. Это минимальная граница. Также родители виновной девушки должны оплатить судебный сбор в размере 384 грн.

Но здесь важен не столько размер штрафа, сколько сам прецедент. Вероятно, в будущем нас ожидает немало подобных дел и штрафов за буллинг. Так или иначе, этот случай показывает, что закон работает и теперь лучше лишний раз подумать, прежде чем публиковать в соцсетях оскорбляющие и унижающие картинки.

Напомним, в марте на Prometheus стартует онлайн-курс по противодействию и предупреждению буллинга, а оператор Vodafone Украина недавно учредила специальную антибуллинговую программу.

Источник: reyestr.court.gov.ua