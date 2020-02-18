За прошедшую зиму Vodafone подключил к 4G-сети 92 населенных пункта, в которых проживают 235 тыс. украинцев

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил, что за прошедшую зиму расширил свою 4G-сеть в 16 областях Украины. В результате доступ к скоростному интернету получили жители еще 92 населенных пунктов, в которых проживают более 235 тысяч украинцев.

Таким образом на сегодняшний день более 66% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины, оператор продолжает активное строительство.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут активнее пользоваться мобильным интернетом и современными сервисами, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса (*222#) — в ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

Напомним, что недавно Vodafone Украина поднял стоимость «специальных» припейд-тарифов Vodafone 4G Smart XS, S и M.

Источник: Vodafone Украина