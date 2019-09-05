За восемь месяцев текущего года украинцы приобрели 4,8 тыс. электромобилей, что в 1,5 раза больше прошлогодних показателей (Топ-10 популярных моделей)

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Ассоциация «Укравтопром» опубликовала итоги продаж электромобилей в Украине за первые восемь месяцев 2019 года. За этот период в нашей стране был поставлен на учет 4791 электромобиль, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную массу в этом количестве составили легковые автомобили — 4441 штука, остальные (350 шт) относятся к коммерческим автомобилям. При этом, если регистрации легковых электромобилей по сравнению с прошлым годом увеличились на 47%, то спрос на коммерческие электромобили вырос в 2,1 раза.

Выбирая электромобиль, украинцы по понятным причинам продолжают отдавать предпочтение б/у экземплярам. В результате, за период с января по август текущего года доля импортируемого «секонд-хенда» на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте рынка — 95%.

В коммерческом сегменте почти всю статистику сформировал Renault Kangoo Z.E. с результатом 323 регистрации из 350 с начала года. Самым популярным легковым электромобилем в Украине продолжает оставаться Nissan Leaf, в этом году украинцы приобрели 2207 автомобилей данной модели.

Далее в ТОП-10 электромобилей, со значительным отставанием от лидера, вошли:

Nissan Leaf — 2207 шт. Tesla Model S — 384 шт. BMW i3 — 243 шт. Fiat 500е — 207 шт. Volkswagen Е-Golf — 198 шт. Renault Zoe — 186 шт. Mercedes-Benz B-Class Electric Drive — 155 шт. Tesla Model X — 136 шт. Chevrolet Bolt — 126 шт. Jaguar I-Pace — 102 шт.

Напомним, что недавно президент Украины подписал закон о доступе к зарядным станциям для электромобилей, которым предусмотрены зеленые номера, новые дорожные знаки и штрафы для ДВС-водителей.

Источник: Укравтопром