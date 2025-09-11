Забудьте о Nano Banana: владелец TikTok запустил генератор изображений, который "побил в тестах" модель Google

Владелец TikTok — компания ByteDance — презентовал свою новую ИИ-модель для генерации изображений под названием Seedream 4.0. Китайский гигант прямо заявляет о конкуренции с Nano Banana.

Разработчики говорят, что необработанные картинки Seedream 4.0 генерируются в более чем в 10 раз быстрее, чем раньше. Модель получила обновленную архитектуру и более быстрый движок, а также объединила возможности предыдущих версий Seedream 3.0 (текст в изображение) и SeedEdit 3.0 (редактирование изображений). Цена осталась той же — $30 за 1000 генераций.

ByteDance прямо говорит, что их модель превосходит Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) во внутренних тестах MagicBench. Отдельно отмечают скорость адаптации по подсказкам и качество редактирования. Но подтвердить информацию трудно, потому что официального технического отчета компания не публиковала. По крайней мере первые пользователи отзываются положительно. В частности нахваливали, что достаточно добавить несколько слов в подсказке, чтобы картинка сразу подстроилась под них.

Seedream 4.0 доступна в приложениях ByteDance — Jimeng и Doubao AI, а также через облачный сервис Volcano Engine для корпоративных клиентов. На международной платформе Fal.ai за одно сгенерированное изображение просят $0,03, что немного дешевле Gemini 2.5 Flash Image — $0,039.

В настоящее время Nano Banana уверенно держится на вершине мировых рейтингов, поскольку качество модели действительно впечатляет. Пока что китайская Seedream 4.0 не прошла официальных бенчмарков, так что утверждать, что она вырвалась вперед неуместно. Но факт остается фактом: ByteDance очевидно настроена на прямую конкуренцию с Google.

А помимо противостояния с американской компанией, китайская индустрия ИИ переживает настоящий бум. Конкуренцию владельцу TikTok составляют Kuaishou, Tencent и другие игроки. А еще недавно вышел другой громкий инструмент — генератор видео Vidu, который делали вместе Университет Цинхуа и стартап Shengshu AI. Рынок постоянно колышат новинки и громкие заявления, поэтому впереди будет еще больше подобных моделей.

Источник: SCMP