Задержки XDefiant — руководители из The Boys Club создавали токсичную атмосферу в команде и кризисы в разработке

Несколько лет назад Ubisoft анонсировала бесплатный шутер XDefiant, и еще в 2021 году планировалось начать тестирование на условиях раннего доступа. Однако этот проект столкнулся с задержками.

Недавно его снова отложили. Эта последняя задержка произошла из-за «серьезных технических проблем», связанных с сетевым кодом игры. Эту проблему уже описывали в ноябре 2023 года. Однако, по данным ресурса Insider Gaming, проблемы значительно глубже. Они вызваны деятельностью нескольких руководителей и директоров проекта. Подавляющее большинство команды называют их «Клуб парней» (The Boys Club). Хотя речь идет не только о мужчинах.

Сначала The Boys Club называли нескольких избранных лиц, которые создавали постоянные проблемы для разработки игры. Но за несколько лет эта группа выросла до примерно десятка мужчин и женщин. Источники сообщили, что эта группа является причиной пропущенных сроков, кризисов, токсичной рабочей среды и увольнения нескольких людей, которые покинули проект.

«Было много случаев, когда люди плакали, имели психические срывы или переставали заботиться о своем благополучии из-за токсичной среды, созданной Клубом».

Хотя нет точной даты, когда «клуб» превратился в нечто зловещее, несколько источников заявили, что это изменение стало наиболее очевидным примерно в то время, когда компания отказалась от бренда Tom Clancy. Публично об этом было объявлено в начале 2022 года. Это изменение означало больше свободы для проекта. Но фактически The Boys Club воспользовались полученной свободой, чтобы вносить ненужные изменения, что повлияло на ход разработки игры.

Впоследствии дела пошли настолько плохо, что токсичная рабочая культура в проекте XDefiant, кризисы и внутренние проблемы стали настолько распространенными, что знания о The Boys Club даже распространились на другие студии Ubisoft.

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

Сообщается, что один из участников The Boys Club не имеет опыта проектирования или опыта работы с людьми, однако ему были предоставлены директорские полномочия из-за личной дружбы. Как следствие, на разработчиков были возложены обязанности, выходящие за пределы их первоначальных должностных инструкций, им приказано работать сверхурочно, чтобы выполнить задание, а от их предложений просто отмахиваются.

«The Boys Club — это закрытая группа защищенных лиц, которые считают себя лучше всех и делают, что им заблагорассудится, без каких-либо последствий», — сказал один из разработчиков, работающий над проектом.

В конце 2023 года команда XDefiant столкнулась с огромной проблемой с сетевым кодом. Однако эта проблема была известна годами, и ее можно было бы избежать, если бы руководство прислушалось к остальной части команды. Но поскольку предложения поступали не из их пузыря (Клуба), советы всегда игнорировались.

Проблема сетевого кода возникла из-за значительных изменений, внесенных The Boys Club после того, как они отказались от бренда Tom Clancy. Это привело к безумному желанию гнаться за Call of Duty и добавлять новые фракции, карты и другие функции, которые нужно было создать с нуля. А когда их реализовывали, в Клубе неоднократно решали их отменять. Как следствие, разработчики все больше разочаровывались из-за отсутствия прогресса в проекте.

«Они выберут функцию по своему вкусу [подобную COD] и скажут командам дизайнеров/разработчиков вернуться позже, когда они внесут соответствующие изменения. Даже когда команда внесет эти изменения, The Boys Club придумает что-то другое, и процесс будет повторяться месяцами. Все это привело к тому, что эта функция была наконец-то реализована в игре или была полностью вырезана».

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

Другой источник сообщил:

«Постоянное изменение утвержденных функций или добавление новых функций, которые на самом деле не влияют на игру, значительно отбросило нас назад, возможно, на год или около того».

Игра XDefiant пока не отменена. После безумно популярного открытого тестирования Ubisoft надеется, что игра может стать бесплатным хитом, который они искали в течение нескольких лет. Однако ее дата выхода еще не объявлена.

В дополнение стоит отметить, что разглашение информации о токсичных условиях работы в Ubisoft имело неожиданные последствия. Те блогеры, которые освещали эту ситуацию на YouTube, начали получать страйки от Ubisoft из-за нарушения авторских прав.

Источник: Insider Gaming

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!