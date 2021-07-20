Ubisoft анонсировала игру Tom Clancy’s XDefiant – бесплатный шутер-кроссовер с персонажами из разных игр серии Tom Clancy’s





Недавно в сети циркулировали слухи о том, Ubisoft работает над новым бесплатным шутером-кроссовером с персонажами из нескольких игр, вышедших под брендом Tom Clancy’s. Теперь издатель официально подтвердил эту информацию.

Tom Clancy’s XDefiant – это шутер от первого лица, разрабатываемый Ubisoft San Francisco, предлагающий различных настраиваемых персонажей, которые принадлежат к одной из четырёх фракций: Волкам (Ghost Recon), Эшелону (Splinter Cell) и Изгоям и Чистильщикам (The Division). Матчи будут проводиться в режиме 6 на 6 и включать стандартные варианты, такие как Team Deathmatch, Domination и Escort. Ubisoft подчеркивает, что их цель состоит в том, чтобы создать конкурентоспособный, хардкорный шутер с упором на точную и увлекательную перестрелку. Издатель уже подготовил первый геймплейный трейлер Tom Clancy’s XDefiant, который позволяет оценить предстоящий игровой процесс.

Игровых персонажей можно персонализировать в соответствии со стилем игры. Когда начинается раунд, игроки могут выбрать фракцию с уникальными чертами и способностями. Затем предстоит вооружить персонажа основным и дополнительным оружием, приспособлениями и устройством. Снаряжение можно изменять во время возрождения, чтобы игроки могли адаптироваться к действиям своих врагов и попытаться одержать верх. В то время как способности, черты характера и ультра-возможности могут дать полезные преимущества против соперников, основной упор в игре делается именно на перестрелки.

Пока что игра Tom Clancy’s XDefiant находится на раннем этапе разработки. Ubisoft обещает реализовать тестирование в виде раннего доступа. Игроки из США и Канады уже могут зарегистрироваться на участие в таком тестировании. Его первый раунд запланирован на 5 августа. Игра выйдет на платформах ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Stadia и Luna.

Источник: wccftech