Законопроект №4004: провайдеры должны установить оборудование для отслеживания активности пользователей; вводятся электронные доказательства и спецконфискация виртуальных активов





Группа народных депутатов («Слуга народа», «За будущее», «Доверие») зарегистрировала в Верховной раде Украины новый законопроект №4004. Он направлен на борьбу с киберпреступностью, но, фактически, дублирует российское законодательство и предлагает обязать интернет-провайдеров отслеживать активность пользователей в сети, фиксировать её и раскрывать эти данные правоохранительным органам.

С целью борьбы с киберпреступностью депутаты предлагают усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и интернет-провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документам.

Текст законопроекта №4004 содержит требование, согласно которому провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственный счёт устанавливать в своих сетях технические средства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании. Кроме того, законопроект обязывает операторов способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и запрещает им разглашать информацию о проведении таких мероприятий.

Кроме этого законопроект №4004 дополняет перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаёт порядок специальной конфискации виртуальных активов. Документ определяет, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства. К электронным доказательствам могут относиться: текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Кроме того, депутаты отмечают, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы. Вместе с тем, в основном именно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём. Таким образом, законопроект внедряет норму, согласно которой могут конфисковать виртуальные активы, являющиеся предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния. Конфискации подлежат активы за исключением тех, которые возвращаются законному владельцу.

Источник: «Экономическая правда»