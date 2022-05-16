Закроем вместе сбор на снаряжение 3-му отдельному батальону УДА в Запорожской области

В рамках социального проекта Creators Media Group, в которую входят издания MC.today, Highload и ITC.ua, мы публиковали новость о том, что 3-му отдельному батальону УДА необходимо военное снаряжение на передовую в Запорожской области.

Благодаря совместным усилиям читателей MC.today, Highload и ITC.ua собрали 179 816 грн. Теперь осталось собрать еще 94 184 гривны. Просим вас присоединиться и помочь закрыть сбор средств для наших защитников.

Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312.

В проект помощи для военных и гуманитарных нужд от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии или других направлений во время войны. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях – MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.