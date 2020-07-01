Google приступила к тестированию аналога функции AirDrop для Android





Первые сообщения о том, что Google работает над аналогом функции AirDrop для Android появились еще летом прошло года. И вот сейчас Google подтвердила разработку Nearby Share — некоторые пользователи уже получили доступ к функции в рамках бета-тестирования. В комментарии Android Police представитель Google подтвердил факт тестирования функциональности с ограниченным число пользователей.

«Сейчас мы проводим бета-тестирование новой функции Nearby Share, о которой планирует рассказать подробнее в обозримом будущем», — сообщил представитель Google в комментарии Android Police. «Наша цель — запустить функцию на устройствах под управлением ОС Android версии 6.0 и выше, а также на других платформах».

Буквально месяц назад функциональность Nearby Share была обнаружена в одной из недавних сборок Chrome OS в канале Canary. То есть, функция должна работать и на хромбуках.

Работает технология Nearby Share в точности, как Apple AirDrop. То есть, обеспечивает простой и удобный способ обмена файлами между двумя находящимися поблизости смартфонами с Android. Начальное подключение устройств выполняется с использованием Bluetooth, а непосредственно передача осуществляется с использованием соединения Wi-Fi. По сути, Nearby Share — эволюционное развитие изжившей себя технологии Android Beam. Она использовала NFC и Bluetooth, и отправилась на свалку истории с выходом Android 10.

По словам обозревателя Android Police, опробовавшего новую функциональность, с ее помощью можно делиться не только изображениями и видео, но и ссылками и твитами. Функция Nearby Sharing включается в быстром меню настроек Android. Кроме того, несанкционированная случайная отправка потенциально опасного файла исключена, поскольку необходимо вручную подтвердить прием файла.

У Samsung есть похожая функциональность под названием Quick Share, которая позволяет передавать файлы сразу пяти друзьям одновременно (AirDrop поддерживает только обмен между двумя устройствами одновременно). Преимущество Nearby Share заключается в том, что он должен работать с устройствами под управлением Android разных производителей, тогда как Quick Share остается уделом устройств Samsung.

Источник: Android Police