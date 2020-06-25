Запуск марсохода Perseverance перенесли на 22 июля





Запуск марсохода Perseverance на Красную планету перенесён на несколько дней. В соответствии с последним обновлением планов, NASA и United Launch Alliance намерены осуществить запуск в среду 22 июля. 2-часовое окно запуска откроется в 16:35 по киевскому времени. Пуск ракеты с марсоходом на борту будет осуществлён со стартового комплекса Space Launch Complex-41 на территории базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первоначально запуск Perseverance планировалось осуществить 17 июля. Но из-за проблем с оборудованием наземной станции было принято решение перенести пуск на 20 июля. Теперь же и эти сроки пересмотрены. По данным NASA, очередной перенос связан с проблемой, вызванной «задержкой обработки, возникшей во время операций инкапсуляции космического корабля». Таким образом, потребуется дополнительное время «для устранения проблемы загрязнения на линиях наземной поддержки NASA Payload Hazardous Servicing Facility». Космическое агентство уточнило, что ракета ATLAS V и марсоход полностью готовы к миссии.

Как ожидается, аппарат Perseverance приземлится на Марсе в кратере Джезеро в феврале 2021 года. Это будет первый космический аппарат в истории планетарных исследований с возможностью точного перенаправления точки приземления во время посадки. После приземления марсоход приступит к изучению различных аспектов Красной планеты.

Источник: neowin