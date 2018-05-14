Вместе с новым марсоходом Mars 2020 на Марс отправится небольшой «вертолет» Mars Helicopter

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Предстоящая новой миссия NASA на Красную планету под названием Mars 2020 уже неоднократно фигурировала в наших новостях. Напомним, она подразумевает отправку в 2020 году нового ровера, построенного на платформе Curiosity, но с рядом улучшений и более широким набором научных инструментов. В минувшую пятницу американское космическое агентство сообщило, что вместе с марсоходом Mars 2020 будет отправлен еще один аппарат – БПЛА Mars Helicopter, выполненного по вертолетной схеме. С его помощью NASA хочет изучить целесообразность использования летательных аппаратов тяжелее воздуха в марсианской атмосфере.

Разработкой Mars Helicopter занимается команда сотрудников Лаборатории реактивного движения NASA с августа 2013 года. Аппарат оснащен соосными несущими винтами с более широкими по сравнению с традиционными вертолетами лопастями и весит 1,8 кг. По проекту, у Mars Helicopter частота вращения несущих винтов составляет около трех тысяч оборотов, что более чем втрое превышает показатель серийного беспилотного вертолета Schiebel Camcopter S-100 (955 оборотов в минуту).

Как сообщается, Mars Helicopter уже прошел летные испытания на Земле, причем результаты были признаны успешными.

Беспилотника хотят прикрепить к днищу ровера. По прибытии на Марс Mars Helicopter отсоединится от ровера и приступит к выполнению 30-дневной программы испытаний.

В рамках миссии он должен совершить минимум пять полетов с постепенным наращиванием высоты и времени полета. Во время первого полета вертолет должен будет подняться на высоту трех метров и зависнуть на 30 секунд. Затем высоту будут наращивать до «несколько сотен метров», а продолжительность планируют довести до 90 секунд.

В оснащение Mars Helicopter входит аккумуляторная батарея и солнечные панели. Также сообщается о некой системе подогрева для поддержания необходимого температурного режима для работы электронных компонентов аппарата.

Предполагается, что данные, полученные при помощи Mars Helicopter, помогут исследователям при проектировании будущих ЛА для Марса.

Что касается ровера Mars 2020, он продолжит миссию Curiosity, будет изучать геологию планеты, искать следы жизни, а также собирать данные, которые помогут лучше оценит природные ресурсы планеты и потенциальные риски для колонизаторов.

Запуск миссии Mars 2020 намечен на август 2020 года. На Красную планету аппарат вместе с вертолетом должны попасть в феврале 2021 года.

Источник: NASA и The Verge