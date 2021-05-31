Зеленський підписав указ про створення президентського університету із кібербезпеки





Про підписання указу щодо створення в Україні президентського університету інформаційної та кібербезпеки Зеленський заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука».

«В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який готуватиме людей майбутнього, збере найкращих викладачів і навчатиме фахівців, котрі зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави, для викликів майбутнього. Він готуватиме фахівців із кібербезпеки, фахівців штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій». цитата з виступу Зеленського на всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука» 31 травня

Як повідомляється, учні зможуть отримати наукові ступені бакалавра, магістра і доктора філософії. Навчання у закладі буде безоплатним, але випускникам доведеться працювати на державу. Також під час виступу було згадано щодо планів залучити до участі в програмі навчання іноземних експертів.

Міністр освіти і науки Сергей Шкарлет повідомив, що університет займатиме ділянку площею 16 гектарів на ВДНГ. Загальна площа забудови складатиме 25,8 тисячі квадратних метрів.

Концепцією передбачено будівництво 11 кампусів, серед яких п’ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній. План мають остаточно затвердити до липня цього року.

Будівництво університету мають закінчити до вересня 2023 року, а навчання має розпочатися з 1 жовтня 2023 року. Реалізація всього проєкту, разом із документацією, новим будівництвом й обладнанням, оцінюється в 7,2 мільярда гривень.

На початку місяця свою роботу розпочав новітній Кіберцентр UA30, який захищатиме державу та громадян від кібератак.