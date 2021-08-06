Зеленський підписав закон про режим «‎без паперів». У Мінцифрі заявили, що «всі 100% держпослуг з’являться в онлайні до 2024 року»





Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений 15 липня парламентом закон «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» (№ 1689-ІХ). Мова про так званий закон про режим «‎без паперів» — коли державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо інформація вже є у державних реєстрах.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи подію, повідомив на своїй сторінці в Facebook, що цей закон дозволить втілити глобальну ціль — усі 100% послуг в онлайні до 2024 року.

Режим paperless дозволить Мінцифрі запускати автоматично електронні послуги без необхідності змінювати норми під кожну послугу, що своєю чергою пришвидшить цифровізацію. В міністерстві ще раз повторили, що «‎населення та бізнес зможуть швидко отримувати публічні послуги онлайн». Для надання послуг використовуватимуть електронну ідентифікацію фізичної особи, а держоргани не зможуть вимагати від людини інформацію, яка вже є про неї в реєстрах. Наприклад, РАЦС не зможе вимагати свідоцтво про шлюб, тому що ці дані наявні в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Закон запроваджує нові терміни — як-от «електронна публічна послуга», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів», а також інші терміни, пов’язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг. Також документ визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.

Наразі Мінцифра працює в 4-х основних напрямках:

Цифрове законодавство. Триває розробка необхідних законопроєктів, які допоможуть переводити будь-який держсервіс в онлайн, — про електронні публічні послуги, державні реєстри, хмарні сервіси в держсекторі та законопроєкт про зміну місця реєстрації онлайн.

Триває розробка необхідних законопроєктів, які допоможуть переводити будь-який держсервіс в онлайн, — про електронні публічні послуги, державні реєстри, хмарні сервіси в держсекторі та законопроєкт про зміну місця реєстрації онлайн. Цифрові документи. З 23 серпня цифровий паспорт у Дії прийматимуть в усіх установах України. Зараз у Дії доступні вже 9 документів. Ціль Мінцифри — зацифрувати всі важливі для українців документи, щоб вони завжди були під рукою у смартфоні в необхідний момент.

З 23 серпня цифровий паспорт у Дії прийматимуть в усіх установах України. Зараз у Дії доступні вже 9 документів. Ціль Мінцифри — зацифрувати всі важливі для українців документи, щоб вони завжди були під рукою у смартфоні в необхідний момент. Електронний документообіг. Впровадження єдиної захищеної електронної системи, яка буде відповідати вимогам ЕС ASIC. Підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами — все можна буде зробити на одному порталі за допомогою Дія.Підпису.

Впровадження єдиної захищеної електронної системи, яка буде відповідати вимогам ЕС ASIC. Підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами — все можна буде зробити на одному порталі за допомогою Дія.Підпису. Е-послуги для всіх життєвих ситуацій. В Мінцифрі повідомляють, що на порталі Дія вже доступні для українців понад 70 онлайн-послуг. Серед них — реєстрація бізнесу, оформлення допомоги з безробіття тощо. З режимом “без паперів” цей перелік має суттєво збільшитись (якщо раніше команда оцифровувала до 15 послуг за пів року, то тепер їх кількість має збільшиться до декількох десятків).

Також Мінцифра працює над автоматизацією послуг, щоб виключити людський фактор із процесу ухвалення рішень. Це, за словами відомства, дозволить зробити державні сервіси прозорішими та виключити корупцію. В Мінцифрі також планують поступово збільшувати кількість комплексних послуг — таких як, наприклад, сервіс єМалятко, який об’єднує всі необхідні послуги для реєстрації дитини.

Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування. Протягом цього часу Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.