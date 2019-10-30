Зеленский подписал закон, открывающий космическую отрасль для частных компаний

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Президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал принятый в начале месяца закон 143-IX, открывающий космическую отрасль для частных компаний, сообщает пресс-служба главы государства.

Как мы уже писали ранее по мере прохождения документом предыдущих этапов, он должен положить начало новой главе в истории украинской космической отрасли, обеспечив благоприятные условия для развития частой космонавтики и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины. До этого момента космическая отрасль была открыта только для государственных компаний, а частным вход был строго запрещен.

Теперь же заниматься космической деятельностью смогут предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Согласно закону, субъекты космической деятельности Украины частной формы собственности, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности. Порядок подачи декларации определит Кабинет Министров Украины.

В отдельных случаях потребуется сначала получить специальное разрешение. В частности, разрешения необходимы для испытаний (за исключением компьютерного моделирования) ракет-носителей с их агрегатами и составляющими частями, космических аппаратов, запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов, управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве, возвращение космических аппаратов и/или их составных частей на Землю.

Подавать заявление на получение (переоформление, аннулирование) разрешения можно в бумажной или электронной форме по выбору заявителя в порядке, установленном Законом Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности». Выдача (отказ в выдаче, переоформлении, аннулировании) разрешения на осуществление отдельных видов космической деятельности осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере космической деятельности на безвозмездной основе в соответствии с этим законом.

Закон вступит в силу через три месяца с дня его публикации (29.01.2020 года).

Напомним, недавно мы рассказывали о перспективном стартапе Space Logistics из Днепра, который хочет в ближайшие пять лет построить в Украине космодром и зарабатывать за запусках легких ракет.

Источник: president.gov.ua