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Зеленский подписал закон, открывающий космическую отрасль для частных компаний

Зеленский подписал закон, открывающий космическую отрасль для частных компаний

Зеленский подписал закон, открывающий космическую отрасль для частных компаний


Президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал принятый в начале месяца закон 143-IX, открывающий космическую отрасль для частных компаний, сообщает пресс-служба главы государства.

Как мы уже писали ранее по мере прохождения документом предыдущих этапов, он должен положить начало новой главе в истории украинской космической отрасли, обеспечив благоприятные условия для развития частой космонавтики и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины. До этого момента космическая отрасль была открыта только для государственных компаний, а частным вход был строго запрещен.

Теперь же заниматься космической деятельностью смогут предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Согласно закону, субъекты космической деятельности Украины частной формы собственности, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере космической деятельности. Порядок подачи декларации определит Кабинет Министров Украины.

В отдельных случаях потребуется сначала получить специальное разрешение. В частности, разрешения необходимы для испытаний (за исключением компьютерного моделирования) ракет-носителей с их агрегатами и составляющими частями, космических аппаратов, запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов, управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве, возвращение космических аппаратов и/или их составных частей на Землю.

Подавать заявление на получение (переоформление, аннулирование) разрешения можно в бумажной или электронной форме по выбору заявителя в порядке, установленном Законом Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности». Выдача (отказ в выдаче, переоформлении, аннулировании) разрешения на осуществление отдельных видов космической деятельности осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере космической деятельности на безвозмездной основе в соответствии с этим законом.

Закон вступит в силу через три месяца с дня его публикации (29.01.2020 года).

Напомним, недавно мы рассказывали о перспективном стартапе Space Logistics из Днепра, который хочет в ближайшие пять лет построить в Украине космодром и зарабатывать за запусках легких ракет.

Источник: president.gov.ua

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