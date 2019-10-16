Днепровский стартап Space Logistics хочет в ближайшие пять лет построить в Украине космодром





Только в начале этого месяца Верховная рада Украины приняла законопроект, открывающий двери в космическую отрасль для частных компаний, а сейчас стало известно, что частный стартап Space Logistics с офисом в Днепре уже вовсю работает над проектом строительства на Херсонщине космодрома. На днях на сайте Liga.net вышло большое интервью с лидерами проекта.

Space Logistics ставит перед собой несколько очень амбициозных целей: первая — построить космодром и зарабатывать на запусках ракет; вторая — наладить замкнутый цикл: разработка ракетоносителей, спутников, их запуск; третья — вывести Украину в первую пятерку космических держав мира. Важно отметить, что Space Logistics ориентируется в первую очередь на сегмент сверхлегких ракет и военные заказы.



Компания Space Logistics была создана всего год назад командой энтузиастов без какого-либо опыта в ракетостроении и космических запусках. Ее основатель и глава — бизнесмен из Днепра Дмитрий Легеза. Дмитрий, как он рассказал в интервью источнику, ведет проекты, связанные с внешнеэкономической деятельностью (доставка товаров), агросектором и фармацевтической отраслью. На сегодня непосредственно в днепровском офисе Space Logistics работает 7 человек, которые занимаются решением текущих вопросов. Остальные — заняты в других бизнес-проектах Легезы и помогают по необходимости. Кроме того, Space Logistics постоянно проводит консультации с экспертами в отрасли.

К настоящему моменту Space Logistics уже получила официальную экспертизу по постройке стартовой площадки (баллистическую, экономическую, экологическую и географическую). Что интересно, киевская компания Прогресстех, которая занимается разработками в области авиации, и является одним из подрядчиков Boeing, подготовила научное обоснование для Space Logistics совершенно бесплатно. Это при том, что проконсультировавшись с канадской компанией Maritime Launch Services, которая строит космодром в канадской провинции Новая Шотландия для украинской ракеты “Циклон-4М”, Space Logistics узнали, что экспертиза стоит в районе $15 000.



За последние 4 месяца к команде Space Logistics присоединилось 12 инженеров, которые сами предложили помощь в реализации амбициозного плана. Причем это люди, которые «болеют темой», но пока не могут отдаться ей полностью и работают в других проектах. По словам Дмитрия Легезы, есть конструктор, который разрабатывает двигатели. Также Дмитрий упоминает автора самых гениальных идей, который занимается покрытием дорог.

«Нам очень много пишут с идеями — от домохозяек до свежеиспеченных инженеров. Мы сами не ожидали такого отклика», — рассказывает глава Space Logistics.



В Space Logistics подчеркивают, что пока занимаются сбором информации и образовательными проектами, которые в итоге должны послужить подспорьем для реализации больших планов по превращению Украины в одного из лидеров освоения космоса. Прямо сейчас команда готовится к открытию конструкторского бюро, параллельно тщательно продумывая следующие шаги.



По оценке Space Logistics, построить космодром в Украине реально в ближайшие пять лет. При этом самым оптимальным вариантом места строительства Space Logistics считают Херсонскую область. По предварительным расчетам, проект обойдется минимум в $50 млн.



Напомним, с идеей строительства на Херсонщине плавучего космодрома еще в прошлом году выступил гендиректор «Южмаш», но с тех пор никаких новостей больше не было. Сейчас днепропетровское ГП «Конструкторское бюро «Южное» активно работает над тем, чтобы вернуться к сотрудничеству с Казахстаном, возобновив запуски с Байконура, и проложить дорогу к участию в других международных программах. Не так давно государственное предприятие провело огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», все узлы и агрегаты двигателя которой были изготовлены полностью на мощностях «Южное».



Возвращаясь к Space Logistics, в ближайшее время специалист по экономической кибернетике должен подготовить для компании экономическую модель космической отрасли мира и прогноз развития отрасли на ближайшие 10 лет.



Как отмечают в Space Logistics, оборот рынка космической отрасли мира сейчас составляет около $350 млрд, при этом каждый год он стабильно растет на 31% и пока нет никаких признаков замедления роста.

«В этой отрасли даже при наименьших, наихудших наших подсчетах, если делать порядка 50 запусков в год, прибыль компании составит порядка $15 млн. Это даже без экономической модели», — управляющий партнер Space Logistics Ukraine Татьяна Люлька.

В Space Logistics признают, что на сегодняшний день по-прежнему есть множество нерешенных вопросов. Что интересно, трудностей с финансированием строительства космодрома нет и потенциальных инвесторов, заинтересованных в проекте хватает. При этом большая часть проблем как раз нормативного характера. По словам Татьяны Люльки, сейчас важно упорядочить законодательство и не просто создать равные условия для государственного и частного сегментов космической индустрии, но выработать четкий порядок взаимодействия, чтобы оба сегменты работали слаженно как один на благо государства. В качестве примера управляющий партнер Space Logistics Ukraine приводит США, где формированием космической политики занимается Совет по вопросам космоса при президенте США. По ее словам, Комитет ВРУ по экономическому развитию заинтересовался этим вопросом, но пока о создании аналога речи не идет.

В Space Logistics обещают в течение месяца поделиться экономической оценкой. Мы же будем следить за дальнейшим развитием событий и сообщать новости по мере их поступления.



Источник: Liga.net