Хейтеры Илона Маска разрисовали несколько Tesla Cybertruck — двумя словами написали, что хотели бы с ним сделать

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Ненавистники Илона Маска разрисовали десятки Tesla Cybertruck, которые ожидали доставки на стоянке во Флориде. Ранее Tesla ненадолго приостановила поставки Cybertruck из-за проблем с мотором стеклоочистителя. Это привело к тому, что компания накопила Cybertruck на стоянках во многих городах США.

Люди, которые явно не любят Илона Маска, решили разрисовать десятки Cybertruck, стоящих на недавно арендованной компанией автостоянке в Форт-Лодердейле. Непонятно, есть ли реальные повреждения транспортных средств и насколько легко удалить надписи «Fuck Elon».

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Технически все эти автомобили являются собственностью Tesla: хотя они предназначены для клиентов, они пока не сменили владельца. многие люди отождествляют Илона Маска и Tesla, а следовательно вымещают свою персональную ненависть на машинах. Акт вандализма уже получил несколько забавных комментов:

«Я думал, что это один из новых цветовых вариантов».

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«Это Илон Маск сам написал».

На самом деле совершать вандализм плохо, но этот акт демонстрирует крайне полярное отношение к Маску в американском обществе. Такой контроверсионный и иногда токсичный человек может стать проблемой для компании, которую возглавляет.

Источник: Elektrek

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