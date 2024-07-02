Tesla Cybertruck вылетел на обочину, ударился и перевернулся — три пассажира целы, у одного травма руки

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Последние столкновения с другими авто и испытания на прочность кузова демонстрируют непобедимость Tesla Cybertruck (ну, не всегда, но по крайней мере не пострадали люди). Но когда пикап переворачивается вверх колесами, последствия более ощутимы — хотя могли быть и хуже.

Авария Cybertruck произошла в Уиксбурге, штат Миссисипи, США. Страница Vicksburg Daily News в Facebook демонстрирует видео, на которых электропикап уже находится в положении перевернутой черепахи на четырехполосной дороге. Полиция или другие источники не говорят, как он до этого дошел, но можно предположить, что дело в управлении на скорости. Вероятно, Cybertruck слишком быстро въехал в поворот, после чего выехал на встречную полосу, ударился о крутой склон на обочине и перевернулся на крышу.

Сообщается, что во время аварии в салоне Cybetruck находилось четыре человека, трое из них остались невредимыми, но четвертый пассажир был доставлен в больницу с травмой руки.

На кадрах с места происшествия видно, что прочный корпус грузовика защищал пассажиров от раздавливания огромным весом установленной снизу батареи, которая оказалась над ними. Также можно увидеть, что одно из передних колес Tesla было оторвано во время аварии и лежит на дороге. Несмотря на травму одного из пострадавших, можно сказать, что прочная конструкция пикапа все же спасла их.

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Источник: Carscoops

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