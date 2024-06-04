Радужный Tesla Cybertruck принял участие в ЛГБТК-параде в Лос-Анджелесе — как тебе такое, Илон Маск?

В параде ЛГБТК-парада в Лос-Анджелесе участвовал автомобиль Tesla Cybertruck, разрисованный в радужные цвета. Грузовик в цветах прайда привлек внимание толпы, которая собралась на фестиваль и снимала и фотографировала авто.
Случай вызвал насмешки в субредиты r/TeslaMotors. Комментаторы, в частности, шутили, что это «один из наименее отвратительных» Cybertruck. В Reddit и X Twitter многие говорили, что Илону Маску не понравился бы такой цвет авто, его прямо упрекают в пренебрежительном отношении к LGBTQ+, «особенно T». Само перекрашивание машины считают саркастическим намеком на взгляды миллиардера.
Одна из дочерей Маска является трансгендернымхотя она не хочет иметь с ним ничего общего. Биограф Уолтер Айзексон предполагаетчто трансфобия маска может быть спровоцирована ее переходом.
#CyberTruck #Pride pic.twitter.com/4IzEWd86EC
— ScanMyPhotos.com® 💖 SINCE 1990 (@ScanmyphotosC) June 2, 2024
С другой стороны известно, что еще до того, как Маск стал миллиардером, его компании считались замечательным местом для работы ЛГБТК. На самом деле Tesla фактически спонсировала прайды и даже изготавливала собственные автомобили радужных цветов до 2022 года.
Подобно расистам, которые утверждают, что имеют цветных друзей, Маск недавно написал на X, что он поощряет своих «друзей-геев» заводить детей «для продолжения цивилизации». Известно, что он всегда много акцентирует на рождаемости и росте населения. Так или иначе, Илон Маск пока не отреагировал на случай.
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Источник: TheByte