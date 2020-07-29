Жуки, бабочки, цикады и прочие. Google пополнила библиотеку AR-поиска более чем двумя десятками разных насекомых

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Google продолжает активно наполнять библиотеку 3D-объектов, с которыми можно взаимодействовать в дополненной реальности прямо из результатов поиска.

Google объявила о внедрении поддержки дополненной реальности в рамках расширения функциональности панели Knowledge Panel в 2019 году. С тех пор компания активно занимается наполнением библиотеки AR-контента. Не так давно коллекция приросла динозаврами из «Мира Юрского периода», а еще раньше там появились кошки, скорпионы, медведи, тигры и еще много чего.

После очередного обновления библиотека AR-контента Google пополнилась более чем двумя десятками различных насекомых. Говоря точнее, список пополнился 23-мя насекомыми. Полный перечень выглядит следующим образом:

жук-носорог;

жук-геркулес;

жук Атлас;

жук-олень;

гигантский жук-олень;

рогач Дыбовского;

блестящий жук-скарабей;

златка;

божья коровка;

светлячки;

розалии;

парусник;

морфо менелай;

павлиноглазка атлас;

обыкновенный богомол;

кузнечик;

стрекоза;

шершень;

певчая цикада;

крупная коричневая цикада;

периодические цикады;

цикада Уолкера (Megatibicen pronotalis);

сумеречная цикада.

Все перечисленные насекомые можно увидеть в AR прямо в поисковике Google, имея подходящий смартфон на Android или iOS. Нужно просто выполнить поисковый запрос по названию того или иного насекомого. Воспользовавшись функцией «Смотреть в 3D» (значок ), можно перенести насекомое в реальное окружение для дальнейшего взаимодействия, включая создание создавать видеороликов и селфи AR.

Для просмотра результатов поиска в 3D подойдет телефон с ОС Android 7.0 или более поздней версии, а вот для взаимодействия обязательна поддержка платформы ARCore (полный список поддерживаемых моделей смартфонов). Контент 3D и AR доступен на устройствах с ОС iOS 11 или более поздней версии.

Источник: The Verge