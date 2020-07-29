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Жуки, бабочки, цикады и прочие. Google пополнила библиотеку AR-поиска более чем двумя десятками разных насекомых

Жуки, бабочки, цикады и прочие. Google пополнила библиотеку AR-поиска более чем двумя десятками разных насекомых

Жуки, бабочки, цикады и прочие. Google пополнила библиотеку AR-поиска более чем двумя десятками разных насекомых


Google продолжает активно наполнять библиотеку 3D-объектов, с которыми можно взаимодействовать в дополненной реальности прямо из результатов поиска.

Google объявила о внедрении поддержки дополненной реальности в рамках расширения функциональности панели Knowledge Panel в 2019 году. С тех пор компания активно занимается наполнением библиотеки AR-контента. Не так давно коллекция приросла динозаврами из «Мира Юрского периода», а еще раньше там появились кошки, скорпионы, медведи, тигры и еще много чего.

После очередного обновления библиотека AR-контента Google пополнилась более чем двумя десятками различных насекомых. Говоря точнее, список пополнился 23-мя насекомыми. Полный перечень выглядит следующим образом:

  • жук-носорог;
  • жук-геркулес;
  • жук Атлас;
  • жук-олень;
  • гигантский жук-олень;
  • рогач Дыбовского;
  • блестящий жук-скарабей;
  • златка;
  • божья коровка;
  • светлячки;
  • розалии;
  • парусник;
  • морфо менелай;
  • павлиноглазка атлас;
  • обыкновенный богомол;
  • кузнечик;
  • стрекоза;
  • шершень;
  • певчая цикада;
  • крупная коричневая цикада;
  • периодические цикады;
  • цикада Уолкера (Megatibicen pronotalis);
  • сумеречная цикада.

Все перечисленные насекомые можно увидеть в AR прямо в поисковике Google, имея подходящий смартфон на Android или iOS. Нужно просто выполнить поисковый запрос по названию того или иного насекомого. Воспользовавшись функцией «Смотреть в 3D» (значок Смотреть в 3D), можно перенести насекомое в реальное окружение для дальнейшего взаимодействия, включая создание создавать видеороликов и селфи AR.

Для просмотра результатов поиска в 3D подойдет телефон с ОС Android 7.0 или более поздней версии, а вот для взаимодействия обязательна поддержка платформы ARCore (полный список поддерживаемых моделей смартфонов). Контент 3D и AR доступен на устройствах с ОС iOS 11 или более поздней версии.

Источник: The Verge

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