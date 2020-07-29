Жуки, бабочки, цикады и прочие. Google пополнила библиотеку AR-поиска более чем двумя десятками разных насекомых
Google продолжает активно наполнять библиотеку 3D-объектов, с которыми можно взаимодействовать в дополненной реальности прямо из результатов поиска.
Google объявила о внедрении поддержки дополненной реальности в рамках расширения функциональности панели Knowledge Panel в 2019 году. С тех пор компания активно занимается наполнением библиотеки AR-контента. Не так давно коллекция приросла динозаврами из «Мира Юрского периода», а еще раньше там появились кошки, скорпионы, медведи, тигры и еще много чего.
После очередного обновления библиотека AR-контента Google пополнилась более чем двумя десятками различных насекомых. Говоря точнее, список пополнился 23-мя насекомыми. Полный перечень выглядит следующим образом:
- жук-носорог;
- жук-геркулес;
- жук Атлас;
- жук-олень;
- гигантский жук-олень;
- рогач Дыбовского;
- блестящий жук-скарабей;
- златка;
- божья коровка;
- светлячки;
- розалии;
- парусник;
- морфо менелай;
- павлиноглазка атлас;
- обыкновенный богомол;
- кузнечик;
- стрекоза;
- шершень;
- певчая цикада;
- крупная коричневая цикада;
- периодические цикады;
- цикада Уолкера (Megatibicen pronotalis);
- сумеречная цикада.
Все перечисленные насекомые можно увидеть в AR прямо в поисковике Google, имея подходящий смартфон на Android или iOS. Нужно просто выполнить поисковый запрос по названию того или иного насекомого. Воспользовавшись функцией «Смотреть в 3D» (значок ), можно перенести насекомое в реальное окружение для дальнейшего взаимодействия, включая создание создавать видеороликов и селфи AR.
Для просмотра результатов поиска в 3D подойдет телефон с ОС Android 7.0 или более поздней версии, а вот для взаимодействия обязательна поддержка платформы ARCore (полный список поддерживаемых моделей смартфонов). Контент 3D и AR доступен на устройствах с ОС iOS 11 или более поздней версии.
Источник: The Verge