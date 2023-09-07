Жюри музыкальной премии «Грэмми» все-таки рассмотрят «Heart on my Sleeve» – вирусную песню с ИИ-голосами Дрейка и The Weeknd

Автор песни, в которой звучат синтезированные искусственным интеллектом голоса Дрейка и The Weeknd, представил свое творение на рассмотрение жюри музыкальной премии «Грэмми».

В начале года трек под названием «Heart on my Sleeve» завирусился в сети, вызвав недовольство лейбла Universal Music Group, который подал иск о нарушении авторских прав и пытался удалить песню с потоковых сервисов. До этого, творение автора, называющегося именем Ghostwriter, собрало сотни тысяч трансляций на Spotify и более 15 миллионов просмотров в TikTok.

Ghostwriter самостоятельно создал текст для песни (как ни странно, не поручив это ChatGPT), а вот сымитировать голоса Дрейка и The Weeknd помогла генеративная модель искусственного интеллекта.

Ранее в Академии звукозаписи заявляли, что не будут рассматривать произведения, созданные ИИ. Однако трек представлен в категориях лучшая рэп-песня и песня года – обе награды, которые вручаются за написание музыкального произведения. Организаторы «Грэмми» впоследствии предполагали, что могут допустить к конкурсу песни, большая часть которых написана человеком – даже если фактическая запись реализована с помощью инструментов искусственного интеллекта.

«Что касается творческой стороны, то это абсолютно приемлемо, потому что написано человеком», — сказал The New York Times генеральный директор Академии Гарви Мэйсон-младший.

Однако, кажется, есть одно серьезное препятствие. Чтобы песня могла претендовать на «Грэмми», она должна иметь «общее распространение» по всей территории США через обычные магазины, онлайн-магазины и потоковые сервисы. Сообщается, что Ghostwriter знает об этом ограничении, но неясно, как планирует это решить.