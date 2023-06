ИИ останется без «Грэмми» — организаторы музыкальной премии отказались рассматривать песни, написанные искусственным интеллектом

Отмечать будут только музыку, написанную людьми с частичным использованием некоторых ИИ-элементов.

Генеральный директор американской Академии звукозаписи, присуждающей премию «Грэмми», Харви Мэйсон-младший заявил, что организация будет рассматривать музыку и контент с искусственным интеллектом, но в том случае, если основная часть работы по созданию была проведена человеком-автором.

«Мы позволим подавать музыку и контент с искусственным интеллектом, но «Грэмми» смогут получить только люди-авторы. Если в песне есть ИИ-голос или ИИ-инструмент, мы также ее рассмотрим, но она должна быть написана преимущественно человеком. То же самое касается категории с исполнителями – в ней тоже будут отмечать исключительно людей», – говорит Мэйсон.

Например, такие вирусные композиции как «Heart on My Sleeve» (песня с голосами The Weeknd и Дрейка, сгенерированными ИИ, которую уже стерли с потоковых платформ из-за нарушения авторских прав) премию не смогут получить. С другой стороны, не очень понятно, что делать в случае, когда исполнители используют ИИ-версию своего голоса для записи песен (например Холли Херндон, которая использовала версию своего голоса с искусственным интеллектом для кавер-версии песни Долли Партон «Jolene»). То, что голос был сгенерирован ИИ вроде бы запрещает ей участие в конкурсе – однако это же ее собственный голос?

А как быть с последним треком The Beatles, в котором Пол Маккартни использует запись голоса Джона Леннона, воспроизведённую и улучшенную ИИ? В академии звукозаписи в ближайшее время должны подготовить более детальные разъяснения.

В то же время сам Харви Мэйсон признает, что искусственный интеллект трансформирует музыкальную индустрию:

«Технология, несомненно, примет участие в формировании будущего нашей отрасли. Следовательно, мы должны планировать и думать о том, как приспособиться к этому, какие ограничения и стандарты установить».

Генеральный директор также добавил, что Академия звукозаписи недавно провела саммит с лидерами индустрии, технологическими предпринимателями, потоковыми платформами и людьми из сообщества артистов, чтобы обсудить будущее ИИ.