«Золотая лихорадка ИИ»: мировые IT-инвестиции в 2024 году вырастут на 8% — до $5 трлн

Ожидается, что мировые инвестиции в ИТ в 2024 году увеличатся на 8% по сравнению с 2023 годом и составят $5,06 трлн.
Об этом говорится в последнем прогнозе американской исследовательской и консалтинговой компании Gartner, которая специализируется на IT-рынках.
Консалтинговая компания отметила, что «классические» предприятия все еще сильно отстают по темпам расходов от ИТ-компаний.
«Предприятия сильно отстают от ИТ-компаний в плане привлечения квалифицированных специалистов. Это создает большую потребность в инвестировании в консалтинговые услуги. Мы находимся в переломном моменте, когда на консультации впервые тратится больше денег, чем на внутренний персонал», — заявили аналитики.
Это связано с тем, что сейчас мировая IT-индустрия усиленно внедряет технологии ИИ в собственные продукты. Благодаря развитию генеративного искусственного интеллекта сильно вырастут расходы на дата центры — с 4% в 2023 году до 10% в 2024 году.
Аналитики подчеркивают, что поставщики услуг инвестируют средства в дата центры и полупроводники на уровне «золотой лихорадки». Всего в 2024 году на обеспечение потребностей ИИ будет приходиться около 60% общих расходов на серверы.
|2023, расходы ($, млн)
|2023, рост (%)
|2024, расходы ($, млн)
|2024, рост (%)
|Дата центры
|236,179
|4.0
|259,680
|10.0
|Девайсы
|664,028
|-9.1
|687,943
|3.6
|ПЗ
|914,689
|12.6
|1,042,174
|13.9
|IT-услуги
|1,385,120
|6.1
|1,519,928
|9.7
|Услуги связи
|1,487,161
|3.3
|1,551,288
|4.3
|В целом
|4,687,177
|3.8
|5,061,013
|8.0
Возрастут расходы и на разнообразные девайсы. Это связано с тем, что средняя продолжительность жизни мобильных телефонов постоянно сокращается. Соответственно, потребители все чаще их покупают.
Методология прогнозирования расходов на ИТ от Gartner в значительной степени опирается на тщательный анализ рынка более тысячи поставщиков ИТ-продуктов и услуг.