«Золотая лихорадка ИИ»: мировые IT-инвестиции в 2024 году вырастут на 8% — до $5 трлн

Ожидается, что мировые инвестиции в ИТ в 2024 году увеличатся на 8% по сравнению с 2023 годом и составят $5,06 трлн.

Об этом говорится в последнем прогнозе американской исследовательской и консалтинговой компании Gartner, которая специализируется на IT-рынках.

Консалтинговая компания отметила, что «классические» предприятия все еще сильно отстают по темпам расходов от ИТ-компаний.

«Предприятия сильно отстают от ИТ-компаний в плане привлечения квалифицированных специалистов. Это создает большую потребность в инвестировании в консалтинговые услуги. Мы находимся в переломном моменте, когда на консультации впервые тратится больше денег, чем на внутренний персонал», — заявили аналитики.

Это связано с тем, что сейчас мировая IT-индустрия усиленно внедряет технологии ИИ в собственные продукты. Благодаря развитию генеративного искусственного интеллекта сильно вырастут расходы на дата центры — с 4% в 2023 году до 10% в 2024 году.

Аналитики подчеркивают, что поставщики услуг инвестируют средства в дата центры и полупроводники на уровне «золотой лихорадки». Всего в 2024 году на обеспечение потребностей ИИ будет приходиться около 60% общих расходов на серверы.

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2023, расходы ($, млн) 2023, рост (%) 2024, расходы ($, млн) 2024, рост (%) Дата центры 236,179 4.0 259,680 10.0 Девайсы 664,028 -9.1 687,943 3.6 ПЗ 914,689 12.6 1,042,174 13.9 IT-услуги 1,385,120 6.1 1,519,928 9.7 Услуги связи 1,487,161 3.3 1,551,288 4.3 В целом 4,687,177 3.8 5,061,013 8.0

Возрастут расходы и на разнообразные девайсы. Это связано с тем, что средняя продолжительность жизни мобильных телефонов постоянно сокращается. Соответственно, потребители все чаще их покупают.

Методология прогнозирования расходов на ИТ от Gartner в значительной степени опирается на тщательный анализ рынка более тысячи поставщиков ИТ-продуктов и услуг.